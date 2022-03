Romi Marcos muestra cuerpo: Niurka dice que Luis Miguel no es de su tipo

Por su parte, a sus 53 años Niurka ha demostrado que es una mujer libre, que le gusta hacer topless en la playa y que opina de todo lo que le preguntan, siendo capaz de irse a la yugular con todo y contra todos, hasta de Luis Miguel. “No es mi tipo, me encanta cómo canta, pero se me hace como un gordito con pito chiquito, como que un formato de hombre así, pero no sé porque no se lo he visto”, opinó la cubana.

“Me encanta cómo canta porque no manches, canta precioso, pero yo no soy una de esas mujeres que me dejo deslumbrar (por el dinero), yo soy un ser humano que pienso que tu riqueza es tuya, no mía, cuando tú pongas tu riqueza en mi cuenta, te lamo hasta los juanetes, el fundillo, te cojo hasta u´ta madre las orejas”. Insistió que no es una mujer que se cuelgue de la fama ni del dinero de otra persona. “Él (Luismi) no me para nada, ni me hace latir nada, no me lo imagino de ninguna manera, aparte ahorita ya envejeció, la vejez no le sentó bien, se ve gordo y feo”.