Romances de futbolistas y famosas que salieron mal

Ambos se conocieron en el 2005 y donde andaban prácticamente robaban cámara, no obstante finalizó en el 2006, según esto por problemas de agenda.

A continuación te traemos un top 5 negativo acerca de estas relaciones que no terminaron nada bien, aunque traten de maquillarlas.

4.- KATE DEL CASTILLO Y LUIS GARCÍA POSTIGO, VIOLENCIA

Uno de los romances que terminaron de la más fea manera fue el de la actriz Kate del Castillo y el en aquel entonces futbolista, Luis García Postigo, luego de casarse trascendió que García golpeaba a la actriz.

La protagonista de la serie “La Reina del Sur” hizo fuertes revelaciones en el programa Red Table Talk The Estefans, donde explicó que el ex jugador y ahora comentarista de TV Azteca no solo la lastimó físicamente sino también emocionalmente.