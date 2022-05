¡El romance entre Esteban Loaiza, el ex de Jenni, y una chica trans!

Revelan la supuesta relación que hubo entre el viudo de Jenni y una chica transgénero

Romance Esteban Loaiza y chica trans: Esteban Loaiza fue un reconocido lanzador de beisbol profesional que formó parte de las grandes Ligas para los Piratas de Pittsburgh, en su buena etapa de deportista, Loaiza obtuvo bastante reconocimiento, pero además de esto, también es conocido por haber sido el esposo de Jenni Rivera.

La Diva de la Banda estuvo casada con Loaiza, el viudo de Jenni, pasó de ganas millones de dólares en los Yankees de Nueva York a ser condenado por posesión de drogas y pasar 3 años bajo las rejas. De ser un jugador reconocido acumulando millones de dólares, también fue derrochada a causa de las drogas y los excesos. A través de Chisme No Like, al ex beisbolista le destaparon un romance que ha estado dando mucho de que hablar…

Señalan a Loaiza de haber tenido una relación con una chica trans

A través del canal de YouTube de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain destaparon un romance que tuvo el ex beisbolista y viudo de Jenni Rivera con nada mas y nada menos con una chica transgénero. Hace unos días se dio a conocer la cara de la chica que aseguró con pruebas haber tenido un romance con el ex deportista.

Cabe resaltar que Esteban Loaiza fue acusado de haber tenido un amorío con la hija de Jenni, Chiquis Rivera, mientras el seguía casado con la madre de ésta. En Chisme No Like, se revelaron mensajes de texto que se mandaban Loaiza y una chica de 22 años llamada Valentina, quien señaló haber tenido un romance con el ex de Jenni.