La ex de Toni Costa pudiera estar complementando sus ejercicios y alimentación con otras ‘disciplinas o tratamientos’ que le ayudan a que su cuerpo luzca con menos kilos, lo que sin duda es visible, con todo y que hace algunos días ‘se reveló’ que supuestamente se había realizado un procedimiento estético para perder peso.

Luego del anuncio de su separación, la boricua ha estado en boca de todos por la manera en que inesperadamente anunció la ruptura con Toni Costa, pues entre los rumores que ‘salieron’ está uno de que no sólo es ejercicio y dieta el proceso ‘que acelera’ que ella baje kilos, sino otra cosa.

Conforme salen los rumores entorno a una supuesta infidelidad de parte de Toni Costa, o que presuntamente la boricua se cansó de mantenerlo, o que incluso ella estaba cansada y no soportó su carácter fuerte, Adamari López ‘calla bocas’ con su imagen y su cuerpo en ‘Hoy Día’.

Truco o no, lo cierto es que la gente no deja de comentar lo que Adamari López ha avanzado a raíz de su estilo de vida saludable que según sus palabras, fue lo que hizo que se desenfocara de su relación con Toni Costa, sin embargo, cuando las críticas cambiaron de su gran peso ahora a su ‘exagerado’ enfoque a su cuerpo actual, la boricua sigue en el ojo del huracán.

En otra imagen donde Nacho Lozano le ‘quiso hacer sombra’ sin conseguirlo, aparece muy sonriente la ex de Toni Costa con su cabello lacio suelto, debidamente maquillada, con aretes largos dorados, unos zapatos blancos, su mini falda blanca apretada y una blusa rosa con cuello alto pero sin mangas y olanes con su mano en la cintura que ha perdido más tallas.

Muchos no estuvieron de acuerdo con el atuendo de Adamari López: “Su peor enemigo es quien diseña y la viste!”, “Todavía no llega Halloween”, “Cualquiera rebaja haciendo operaciones en la bariga para rebajar y ahora comer muy poco para verse muy bien”, “Adamari trabaja sola en ese programa que aburrido”.

En la foto de Adamari López en el Instagram de ‘Hoy Día’ se manifestaron los seguidores del matutino pero con mensajes ofensivos para la conductora: “Se hizo una bariátrica!”, “Ya Ada se está quemando no tiene gracia”, “Espantosa la blusa”, “Uy ya cansan con esta señora… muestren algo más o unfollow!”.

“Excelente presentadora y se ve feliz”, “ese es el estilo que le favorece mucho”, “Ese tipo de ropa pegadita le queda Espectacular!!!”, “Adamari cada vez más hermosa. Dios la bendiga y siga a delante con la ayuda de Dios”, “ese vestuario, si me “gusta””, “Me encantó ahora me esta gustando como se viste…”, aparecieron más comentarios.

No todo fueron ofensas, pues la gente quedó fascinada con Adamari López y su cuerpo más delgado: “Estás mas bella que nunca sigue brillando con luz propia y que DIOS te BENDIGA siempre”, “Luces espectacular Adita…Deja la gente …que hablen eso te hace más importante”, “Que top más chulo”, “Te queda muy bonito todo”.

“Hola, yo soy Adamari López y yo soy Alaïa del canal Alaïa y hoy vamos a hacer un entrenamiento Alaïa y yo y ustedes saben que estoy tratando de llevar una vida más saludable y Alaïa es una de mis motivaciones más grandes porque ella siempre quiere hacer más ejercicio, más actividades, estamos en fin de semana y me dice : ‘Mami vamos a entrenar o me puedes llevar a entrenar?’ y entonces decidimos que hoy vamos a salir a correr…”, dijo la boricua.

A raíz de que la boricua se enfoca en su alimentación y ejercicio, muchas especulaciones salieron a flote sobre el cómo consiguió bajar de peso tan rápido, por lo que no extraña que haya aparecido un video en donde entrena y se va a correr con su hija Alaïa pero no esperó jamás lo que la niña le diría a su mamá.

Salieron a correr a la calle y la hija de Toni Costa le dijo lo que nadie esperaba

“Vamos a salir a correr a la calle para mantenernos en esta actividad física, Alaïa me va a acompañar y así podemos hacer este ritmo de vida saludable, nos motivamos las dos y yo le enseño lo importante que es este tipo de ejercicios para mantenernos fuertes, activos…”, dijo la boricua.

“Tengo una gran compañera que me acompaña, Alaïa está corriendo conmigo, tiene más fuerzas y más condición que yo. Sigo corriendo pero Alaïa me sirve de entrenadora y me está dando unos tips para que sepa como se corre”, precisó la boricua, sin esperar el reclamo de su hija: “Tienes que entrenar más”. Archivado como: Adamari López delgada