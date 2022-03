El sábado dos de marzo del 2019 un buen samaritano que viajaba en su auto por la carretera U.S. Highway 90, en el oeste del área metropolitana de San Antonio, vio un Vehículo Deportivo Utilitario (SUV, por sus siglas en inglés) a la vera del camino y adentro estaba una mujer.

La parte más grave que encontraron los agentes en la historia de Annette Nicole Juárez y Rogelio Mújica fueron varios reportes de violencia doméstica que la mujer hizo en contra de su novio. Sin embargo, hasta ese momento no podían vincular al hombre con el homicidio.

Annette y Rogelio fueron a comprar cervezas

De acuerdo con la hija mayor de Annette Nicole Juárez, la noche en que mataron a su madre ella la vio discutir con Rogelio Mújica afuera de su casa, por un motivo, que no se conoce, y luego ya no vio a su mamá. La chica intentó llamarla pero no contestó.

Las cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia revelaron que Rogelio Mújica y Annette Nicole Juárez dejaron la casa de la mujer y fueron en el auto del hombre a una tienda de conveniencia a comprar cervezas en la noche. Nadie la volvió a ver.