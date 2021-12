“Si tuviera la jurisdicción, no sería mi sentencia”, dijo el juez en aquel momento. Por ello, diversos medios, personalidades y ciudadanos iniciaron un movimiento para pedir una nueva revisión en el caso de Aguilera-Mederos y aseguraron, que desean justicia para el cubano; una de las figuras públicas que se unió al movimiento, es la influencer Kim Kardashian que no dudó en expresar su indignación por la sentencia. Archivado como: Rogel Aguilera reconsiderarán pena

A pesar de que el joven testificara diciendo que los frenos no funcionaron al intentar parar de golpe su camión semirremolque en el que transportaba madera el 25 de abril de 2019, los fiscales decidieron centrarse en su decisión de no tomar ninguna rampa para camiones fuera de control mientras viajaba a unas 85 mph.

“No soy un asesino”

Luego de su sentencia por 110 años, Aguilera no pudo evitar llorar mientras pedía perdón a las familias de los afectados, además de asegurar que él no era ningún asesino. “No soy un criminal. No soy un asesino. No soy un homicida. Cuando veo mis cargos, estamos hablando de un asesino, que no soy yo”, confesó.

Por su parte, el juez del tribunal de distrito, Bruce Jones dijo imponer la sentencia al considerar que se trataba de la pena mínima obligatoria de la ley estatal, publicó The Denver Post. “Afirmaré que, si tuviera la discreción, no sería mi sentencia”, señaló durante la audiencia.