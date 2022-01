Según el portal BBC, los frenos del camión empezaron a recalentarse en un descenso peligro, por lo cual Aguilera-Mederos ignoró aquel detalle y continuó su trayecto a pesar de que era muy notorio que el humo que expulsaba el camión no era algo normal. Aguilera no detuvo el vehículo y el camión explotó dejando a la gente a su alrededor herida y muerta.

El 25 de abril de 2019 , Rogel Aguilera no pudo controlar los frenos del camión de carga que conducía, ya que según sus propias declaraciones, estos no funcionaban. El incidente ocurrió por la interestatal 70, cerca de un centro comercial al oeste de Denver.

“Mi vida no es una vida feliz… Es una vida muy triste porque murieron cuatro personas”, aseguró el joven hispano a la cadena CBS, según relata el diario británico, The Sun . El pasado jueves se dio a conocer la ‘victoria’ para Rogel Aguilera, aunque no quedó ‘satisfecho’. Archivado como: Rogel Aguilera Deseaba Morir

La terrible explosión fue tan severa, que se llevó la vida de 4 personas, entre ellos El impacto fue tan severo que acabó con la vida de Miguel Ángel Lamas Arellano, de 24 años; William Baily, de 67; Doyle Harrison, de 61 y de Stanley Politano, de 69. Pero eso no fue todo, si no que el accidente provocó un incendio terrible en la zona, tanto que derritió el asfalto de la interestatal.

Varios familiares de víctimas del incidente, comentaron al diario local The Denver Post , que a Aguilera no le importó la vida de las personas que iban transitando, pues de otra forma pudo haber hecho algo desde el principio, Gage Evans, viuda de una de las víctimas declaró que Rogel merece una sentencia dentro de prisión, y que con eso se sentiría mas aliviada, esperando que el veredicto del jurado sea justo para las víctimas.

Agregó también, que después de todo lo ocurrido ya no vive tranquilo, pues diario piensa en las personas que perdieron la vida a la hora del incidente, añadió también que “perdió los frenos” y que cualquier otro camionero sabría que era un momento crítico en el que no podía hacer absolutamente nada para controlarlo. Declaró el joven en la sentencia.

Durante el juicio que se llevó a cabo, el joven latino declaró frente al jurado, llorando y pidiendo perdón por lo que ocurrió: “No soy un criminal” , dijo. “No soy un asesino. Cuando veo los cargos en mi contra, estamos hablando de un asesino y ese no soy yo. Nunca he pensado en hacerle daño a alguien en la vida”.

Rogel Aguilera Mederos: Esto dijo Rogel después de enterarse de su sentencia de 110 años

Rogel Lázaro Aguilera, le concedió una entrevista a Primer Impacto, según el portal Univisión, Rogel fue cuestionado sobre como se sentía por la sentencia que le habían dictado, en el cual el, aún impactado por la sentencia que le dieron, el joven confesó con la voz entrecortada:

Lo primero que me pasó por mi mente es que se me acabó la vida, me siento mal, me siento destruido”, dijo el hispano, de 26 años, padre de un niño. “Estoy en shock y no lo creo. Es como tirar mi vida por un vacío”. Recordemos que esta polémica se hizo viral de inmediato en redes sociales, de gente que salió en defensa del cubano. Archivado como: Rogel Aguilera Deseaba Morir