LE DAN OTRA BUENA NOTICIA. Tras reducir su condena a solo 10 años, aseguran que el camionero hispano Rogel Aguilera, podría salir mucho antes.

El gobernador de Colorado Jared Polis redujo el jueves a 10 años la sentencia de prisión de un camionero que fue declarado culpable de una colisión mortal, un recorte drástico a su condena original de 110 años que suscitó indignación generalizada, recuerda The Associated Press.

El gobernador dijo estar esperanzado de que el caso pueda suscitar una discusión sobre las leyes de sentencia, aunque hizo notar que cualquier cambio en el futuro no ayudará a Aguilera Mederos. “Existe una urgencia de remediar esta sentencia injusta y restaurar la confianza en la uniformidad y equidad de nuestro sistema de justicia penal, y en consecuencia he elegido conmutarle su sentencia ahora”, escribió Polis, de acuerdo con AP.

El reportero de Telemundo le preguntó sobre la gran movilización de millones de personas en internet y cientos de camioneros que se unieron a protestar conforme el caso cobró relevancia, a lo que la dolida mujer contestó entre lágrimas. “Están haciendo una cosa justa por que esto ha sido un injusticia”.

Al finalizar el corto video, la mujer reprochó: “Mi hijo no es un asesino, no es un terrorista, cómo le van a poner 110 años a mi hijos, mi hijo no es malo”. Al camión que conducía el cubano cargado de mercancía se le recalentaron los frenos y no pudo detenerlo mientras bajaba una pronunciada cuesta e impactó a gran velocidad varios vehículos aglomerados debido a un accidente anterior, apunta Efe. Archivado como: Rogel Aguilera Mederos ¿Cuándo será libre?