De acuerdo con Cubita NOW , el camionero dio una entrevista para Telemundo 51 , donde desde la cárcel aseguró que le hicieron ‘trampa’ durante el juicio. “Tengo esperanzas, a pesar de que me hicieron mucha trampa en el juicio y de que hubo mucha discriminación”, dijo para las cámaras de la televisora.

Al final de la audiencia, la fiscal informó que el encuentro se había realizado por videoconferencia y que, por pedido de Leonard Martínez, abogado defensor de Aguilera Mederos, el juez no tomó ninguna decisión este mismo lunes sobre el caso, sino que convocó a una nueva audiencia para el jueves 13 de enero, esta vez en persona, según Efe.

Por su parte, la madre del camionero latino ha emprendido una fuerte campaña en medios de comunicación para luchar por la libertad de su hijo. “Mi hijo tiene más cargos que el chapo Guzmán, tiene 110 años, cuatro cadenas perpetuas, 110 años no los vive una persona”, dijo la madre de acuerdo con Cubita NOW.

Rogel Aguilera Mederos desde la cárcel reveló una de las cosas que más quiere al salir

Además de asegurar que le hicieron ‘trampa’ en el juicio, Rogel confesó como es estar en la cárcel y lejos de su hijo. “No hay un día que yo no piense en él, su cumpleaños es ahora en mayo. Le pido a Dios que me dé la oportunidad de estar al lado de él, tiene 7 añitos”, declaró para Telemundo de acuerdo con Cubita NOW.

“La defensa pidió más tiempo y el juez tiene preguntas para cada uno de nosotros que responderemos antes de la próxima audiencia”, dijo King en breve rueda de prensa. “Este es un caso excepcional que requiere un proceso excepcional. Sabiendo eso, mi oficina investigó casos similares que se le propondrán a la corte para que se imponga una sentencia que no esté restringida por las leyes de sentencias de Colorado”, explicó.