Rodney Alcalá: el día cuando ganó una cita en show de TV sobre solteros

Pero en los años que siguieron a su aparición de 1978 en ese popular programa televisivo, Rodney Alcalá llegó a ser conocido como el “Asesino del Juego de Citas”. Fue condenado por los asesinatos de seis mujeres y una niña de 12 años, con algunos de los delitos cometidos antes de su aparición en la televisión. Los investigadores estiman que sus víctimas podrían llegar a 130, informó Associated Press, pero es posible que nunca se sepa el número real, indicó The Washington Post.

En el show llamado “The Dating Game” (El Juego de Citas), Rodney Alcalá fue presentado como el “Bachelor No. 1” (Soltero número 1), un fotógrafo exitoso quien disfrutaba del paracaidismo y el motociclismo en su tiempo libre, reseñó The Washington Post el domingo.

“El planeta es un lugar mejor sin él, eso es seguro”, dijo al New York Times la víctima Tali Shapiro, quien fue golpeada y agredida sexualmente por Rodney Alcalá en 1968 cuando tenía 8 años. A su vez, agregó: “Tarda mucho en llegar, pero él obtuvo su karma”.

Rodney Alcalá, quien estaba en el corredor de la muerte en California, murió el sábado a los 77 años. El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California dijo que falleció a la 1.43 de la madrugada en un hospital del condado de Kings, pero no ofreció más detalles, publicó el mencionado periódico.

Rodney Alcalá escapó por una puerta trasera y se convirtió en fugitivo. Huyó a Nueva York, asistió a la Universidad de Nueva York con un nombre diferente y, con su atractivo y encanto, persuadió a muchas jóvenes para que posaran para él. Regresó a California en 1972 después de que los adolescentes vieran su rostro en un cartel del FBI. Lo reconocieron como su consejero en un campamento de verano de New Hampshire, informó OC Weekly .

Entonces, Rodney Alcalá regresó a prisión hasta 1977, pero nuevamente fue puesto en libertad condicional. Sin embargo, su historial criminal no fue mencionado durante su aparición en el programa de citas un año después.

“Vamos a pasar un buen rato juntos, Cheryl”, dijo Rodney Alcalá a modo de presentación. Luego, cuando Bradshaw le preguntó cuál era su mejor momento del día, él respondió que prefería la noche “porque es el único momento que hay. La noche es cuando se pone realmente bueno”. Después, imaginando una escena, la mujer le comentó: “Te estoy sirviendo para la cena. ¿Cómo te llamas y cómo te ves?”. En el acto, él contestó: “me llamo plátano y me veo muy bien”. Y cuando se le pidió que fuese más descriptivo, solo respondió: “pélame”, lo que provocó la risa de la audiencia y de Bradshaw.

Después de ganar el concurso

Según el reporte del Washington Post, luego de que Bradshaw eligiera a Rodney Alcalá, los dos recibieron lecciones de tenis, atuendos y boletos para ir al parque temático Magic Mountain. Pero la cita nunca sucedió, pues Bradshaw llamó a la oficina del programa después de la grabación y le dijo a la coordinadora de concursantes Ellen Metzger que no quería ir.

“Ella dijo: ‘Ellen, no puedo salir con este tipo. Hay (una sensación de) extrañas vibraciones que salen de él. Él es muy extraño. No me siento cómoda. ¿eso va a ser un problema?”, relató Metzger a ABC News. “Y, por supuesto, dije, ‘no'”.