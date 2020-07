Rodner Figueroa provoca sensación en Un Nuevo Día

Usuarios piden que el conductor venezolano se quede definitivamente en el programa

Algunos cuestionan todavía la salida de Héctor Sandarti

¿Se olvidan de Héctor Sandarti? A casi dos meses de la salida del conductor guatemalteco de Un Nuevo Día, quien pudiera ocupar su lugar, Rodner Figueroa, provoca sensación en el programa y usuarios piden que se quede de manera definitiva.

En la cuenta oficial de Instagram de Un Nuevo Día, se compartió una imagen que provocó revuelo entre los seguidores del show matutino en la que aparecen Adamari López, La Chiquibaby y Rashel Díaz acompañadas del conductor venezolano Rodner Figueroa, quien recientemente confesó que estuvo a punto de que le diera un infarto.

“Con #UnNuevoDía ¡No estás solo! Aquí estamos para informarte, alegrarte y divertirte @rasheldiaz @adamarilopez @chiquibabyla @rodnerfigueroa”, es lo que dice esta publicación, que hasta el momento tiene casi 9 mil likes, entre ellos del propio Héctor Sandarti, que estrenará programa en Televisa el próximo domingo 26 de julio.

De inmediato, usuarios reaccionaron a esta fotografía, pareciéndoles una muy buena idea la incursión del conductor venezolano Rodner Figueroa a Un Nuevo Día, lo que podría ser un hecho en un futuro.

“Está completo el grupo, todos me gustan empezando con Rodner y Adamari, que es la luz del programa”, “Me encantaría que Rodner se quedara ya en el programa, es un buen conductor”, “@unnuevodia tuvo hoy una energía positiva, este cuarteto me encantó”, “Que bueno que ya está Rodner Figueroa, él es muy bueno, me gusta, buen equipo”, “Rodner me encanta”, “Muy buen equipo, ya que se quede Rodner, se ven muy lindos los cuatro”.

Una usuaria sorprendió con su comentario: “Rodner pone ese programa de lujo por sus modales y elegancia, en cambio, a Rashel siempre se le sale lo de chusmitilla (sic)”.

“Rodner siempre tan bien vestido, se ve limpio, organizado, a mí me gusta mucho verlo”, “Bienvenido Rodner”, “Lindo día, Rodner bello, siempre elegante”, “Rodner espectacular”, “Rodner, que dicha que estás en Un Nuevo Día”, se puede leer en más comentarios dirigidos al conductor venezolano, aunque no todo fueron halagos para él:

“Este programa está bajando de categoría, sacaron a Daniel, a Sandarti para meter al pesado de @rodnerfigueroa, prefiero ver a las tres mujeres bellas que ese hombre, su tono de voz es tan pesado, él no cuadra allí @unnuevodia”.

Y cuando se creía que los seguidores del programa ya habían olvidado al conductor guatemalteco Héctor Sandarti, no fue así: “Ya no veo eso desde que salió Sandarti”, “Todavía no entiendo por qué sacaron a Sandarti”, “Sandarti tiene un carisma único, no lo hubieran sacado, ¿qué tendrían en la cabeza? Pero que bueno que ya está trabajando en la TV”, “Sacaron a Sandarti para que pueda estar Rodner, que políticas feas que hay”, “Para poner a Rodner, hubieran dejado a Sandarti, que era el triple mejor”.