Rodner Figueroa anuncia la muerte de su mamá

Publica sentido mensaje en las redes sociales

Conductor recibe palabras de aliento de seguidores

El famoso conductor, Rodner Figueroa se encuentra triste por una terrible noticia y lo anunció por medio de las redes sociales mediante un emotivo mensaje en el que informó de la muerte de su mamá. De inmediato el presentador obtuvo respuesta de amigos, familiares y seguidores de su cuenta de Instagram, quienes trataron de reconfortarlo por la pérdida de Eucaris Rigual Delgado.

El venezolano subió varias fotografías como una manera de homenaje a su mamá desde cuando estaba pequeño hasta ahora de grande, y provocó la unión de sus seguidores.

La publicación de Rodner Figueroa superaba las 11 mil 700 reacciones de me gusta y casi alcanzaba los 700 comentarios de personas que se enteraron de la terrible noticia.

Las fotografías completas las puedes ver en su cuenta personal de instagram @rodnerfiguera así como el mensaje que dejó el conductor por la muerte de su mamá.

El mensaje que colgó Rodner Figueroa en su cuenta por la muerte de su mamá es el siguiente: “Descansa en paz amor eterno. Gracias por haberme amado incondicionalmente y haberme desbordado de amor toda tu vida. Eres el regalo más grande que me dio Dios. Qué privilegio ser tu hijo y haber nacido de tu vientre”.

“Gracias por regalarme siempre una sonrisa, cobijarme en tus brazos y arroparme de cariño. Eres el más puro amor que he conocido y me enseñaste a amor incondicionalmente de una manera generosa. No conocías el egoísmo y fuiste pura de corazón. Honraré por siempre tu espíritu alegre y esa pasión por la vida disfrutando de los más simples placeres de la vida”.

“Ya te extraño, pero estoy en paz y sereno de que todo lo que soy y todo lo que he hecho en la vida ha sido para llenarte de orgullo y satisfacción. Estoy contento de saberte libre y de pensar que estás reunida nuevamente con tu seres queridos. Nos volveremos a ver para fundirnos en un abrazo eterno. Tu cocoliso que te ama y siempre te amará. Love you endlessly Mom. Mi eucaliptus”.

Este mensaje desató los comentarios de sus compañeros de profesión o del mundo del espectáculos como la periodista Alix Aspe quien le escribió: “Te quiero amigo lo siento tanto”.

Una persona le escribió: “Me conmovió el corazón, que mensaje de despedida tan hermoso, descanse en paz y mucha fuerza para ti”.

Alguien más le dijo: “Que Dios te de la fortaleza que necesitas en este momento, la pérdida de una madre es irremediable es el vacío y dolor más grande que sentirás en vida sigue adelante”.

“Dios te de consuelo en momento tan difícil. Ya está descansando en los brazos del señor, amén”, “en paz descanse y fortaleza y paz”, “mis sinceras condolencias”, “Q.D.E.P. y que brille para ella la luz perpetua”, “condolencias a ti y demás familia, descanse en paz su alma”, le dijeron otros seguidores a Rodner Figueroa por la muerte de su mamá.