Rodner Figueroa se ve involucrado en un accidente automovilístico

Por fortuna, el percance no pasó a mayores salvo daños materiales

¿Karma? Días después de haber sido acusado de ‘traicionar’ a María Celeste, el conductor venezolano Rodner Figueroa se vio involucrado en un accidente automovilístico que no pasó a mayores: le chocan su carro y María Celeste sorprendió con el mensaje que le dejó.

A través de sus historias de Instagram, Rodner Figueroa compartió con sus seguidores cómo ocurrieron los hechos.

“Les cuento que ayer me chocaron por eso no posteé nada porque estaba un poco triste, aunque en realidad no estaba bravo porque esas cosas pasan. Yo venía en mi carril perfectamente delineado, porque gracias a Dios había un rayado a mi mano derecha”.

El conductor venezolano comentó que una señora, de último minuto, ‘no tuvo mejor idea’ que cruzar y meterse en su canal, donde no podía y no debía hacerlo.

“Y por supuesto mi carro la chocó. Pero son tantas cosas que uno tiene que hacer cuando uno choca que de verdad que casi, casi, hay que hacer un tutorial porque son cosas que parecen bobas pero hay que hacerlas en el instante”.

Visiblemente molesto, Rodner Figueroa aseguró que está bien, pero sin carro por el momento, lo cual “es una pereza” y tiene que resolver pronto lo del carro rentado.

“Lo más importante es que estoy bien. La señora también está bien, eso fue lo más importante, fue mi preocupación cuando me bajé del coche y nada, justamente ahora que vienen los premios Billboard, estas semanas que vienen para mí de trabajo son hiper complicadas, porque son de muchísima actividad”.

Por último, el conductor venezolano confía que entre hoy y mañana pueda resolver el tema del carro rentado.

“Así como comparto lo chevere y lo bueno que uno se lo pasa, también hay que compartir lo malo y lo no tan agradable, lo no tan bueno, porque al fin y al cabo pues estas cosas pasan”, expresó Rodner, quien se veía más tranquilo luego de desahogarse, aunque aún faltaría ver el estado en el que quedó su carro.