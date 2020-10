Rodner Figueroa a traves de Instagram le envio buenos deseos a Lili Estefan, la famosa “Flaca de Univision“

Trabajaron juntos por varios años en el programa El Gordo y La Flaca

Las palabras de Rodner a Lili hacen pensar que tal vez él sienta más cariño para ella que para María Celeste Arrarás

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor Rodner Figueroa aprovecho para mandar sus buenos deseos a la conductora Lili Estefan, mejor conocida como la Flaca. ¿María Celeste Arrarás se sentirá ofendida por su amigo?

Siendo que ellos fueron compañeros de trabajo por varios años en el programa de El Gordo y L a Flaca, ella conduciendo y el cómo el experto en la sección de modas.

Se puede apreciar en el post a los dos conductores sentados juntos y contentos, él portando un traje en blanco y negro y ella con un elegante vestido color morado

En la foto publicada, el conductor dejó este mensaje: “Este #tbt se lo dedico a mi flaca bella @liliestefan deseándole mucho éxito en @redtabletalkestefans el primer episodio me conmovió!!! Fue muy bello ver a toda la familia unida apoyándote en un momento tan vulnerable!!! Love you Flaca!!”, dijo Rodner Figueroa.

A lo que inmediatamente Lili respondió: “Amigo del alma, cuántas cosas nos pasan en la vida y todo nos hace mas fuerte , porque al final lo más importante son la familia y los amigos. Gracias por este detalle tan especial que me va derechito al corazón. Love uuuuu my friend”.

Esto generó que los seguidores se hicieran presentes en la publicación y empezaran a comentar recordando la polémica situación que pasó con María Celeste.

“Terrible lo que te hizo esa persona con la que la mayoría de mujeres nos casamos pensamos que es toda la vida y de repente son otras personas – me identifico mucho con tu dolor”, comentó un internauta a Lili. Mientras que otro seguidor puso: “Lo dicen todo por conseguir fama y dinero, no me parece nada interesante para ver esto”.

Pero también hubo fans que les encantó ver juntos a la pareja de conductores: “Eres muy sincero muy linda foto bendiciones”, “Bellos los dos flacos recuerdo cuando trabajaron juntos en el gordo y la flaca”, “Que lindo cuando es verdadera amistad”, dijeron los fans.

Hoy en día, la publicación cuenta con más de 7 mil “me gusta” y también más de 100 comentarios.