“CUANDO SALIÓ MÉXICO, AQUELLO SE VINO ABAJO”

En su texto, el venezolano colgó lo siguiente: ” ¿Quién ganará Miss Universo? Después de conducir la preliminar del #missuniverse ya tengo seleccionadas que estoy seguro serán finalistas en el #missuniverso aquí está mi análisis de quienes se destacaron en la competencia preliminar!”.

Y luego se sinceró: “Yo jamás pensé que estar allí en vivo, viendo la preliminar, no perdí detalle, las vi a todas completas, me he quedado muy contento porque las latinas están fenomenales, les cuento que cuando salió México, aquello se vino abajo”. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Rodner Figueroa Miss Universo