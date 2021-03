El conductor venezolano se sincera con sus seguidores en redes sociales

Rodner Figueroa confiesa haber sufrido fuerte depresión tras el fallecimiento de su mamá

“No nos debe dar pena hablar de nuestras emociones”, expresó ¡Desgarrador! A través de un video que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, el conductor venezolano Rodner Figueroa confesó que sufrió una fuerte depresión tras el fallecimiento de su mamá, Eucaris Rigual Delgado, quien murió en febrero del 2020 a los 84 años de edad. Con más de 35 mil reproducciones a la fecha, este video está acompañado del siguiente mensaje: “Yo me deprimí tras el fallecimiento de mi mamá y no lo quería admitir y esto me enfermó, No nos debe dar pena hablar de nuestras emociones. La salud emocional es tan importante como la física”. Rodner Figueroa espera que su testimonio sirva de ayuda Tranquilo, Rodner Figueroa, quien ha estado envuelto en varias polémicas a lo largo de su carrera, se animó a hablar de depresión con sus seguidores, a quienes les dijo que espera, por si están atravesando por un mal momento, que su testimonio les sirva de ayuda. “Creo que hay una gran pantalla, un gran tabú, acerca de hablar de los problemas emocionales, que es un problema como cualquier otro, porque el cerebro es un órgano como puede ser el corazón, el higado, los riñones, lo que sea”, expresó el conductor venezolano (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Rodner Figueroa ha vivido uno de sus peores años Rodner Figueroa compartió que ha sufrido mucho este último año y ha atravesado por grandes pérdidas y dolores que le han desgarrado el alma y ese dolor no lo había canalizado ni sentido, mucho menos vivido, primero con la muerte de su papá y después que su mamá entró en una crisis de salud al no poder respirar. “La tuvimos que llevar a un hospital de emergencia donde pasó 2 meses hospitalizada en cuidados intensivos entre la vida y la muerte, lo superó, pero pasó 8 meses postrada en una cama donde se me fue muriendo poquito a poco. Yo vi a mi mamá cómo se me escapaba la vida de ella entre mis manos”.

“Ese dolor fue muy grande”: Rodner Figueroa Nacido el 9 de abril de 1972 en Caracas, Venezuela, Rodner Figueroa ha aparecido en programas de Univisión, como El Gordo y La Flaca y Sal y Pimienta, además de Al Rojo Vivo para Telemundo, lo cual le ha traído un gran número de seguidores. En esta publicación que compartió en sus redes sociales en las que habla sobre la depresión, dice que haber visto a su mamá muriendo “poquito a poco”, fue un dolor muy grande, sobre todo porque no pudo llevar un luto normal tras el fallecimiento de su papá.

“Me tuve que enfocar en rescatar y tratar de salvar la vida de mi madre” Visiblemente emocionado, el conductor venezolano Rodner Figueroa comentó que, tras la muerte de su mamá, lo que le dejó un profundo dolor, él se “bloqueó” porque ella le dijo que no le llorara, que celebrara su vida y que la recordara con cariño y una sonrisa. “Lo hizo con las mejores intenciones, pero hizo que yo pusiera una coraza y pusiera un filtro en ‘el no permitirme’ sentir ese dolor. Cuando me pasa lo que me pasa, hace un mes, que me encuentran una arteria bloqueada en un 90 por ciento, yo entiendo que se trataba de un bloqueo emocional”.

“El sufrimiento ha sido demasiado”: Rodner Figueroa El conductor venezolano dijo que después de esta mala experiencia, se permitió a sí mismo sentir, llorar y gritar si sentía rabia, ya que su sufrimiento ha sido demasiado a lo largo de este último año y entendió que eso lo había llevado a una situación depresiva. “No tenía ánimos de nada, no me ilusionaban las cosas y con toda la vida tan hermosa que yo tengo, porque gracias a Dios tengo la bendición de contar con un amor muy grande que ha sido un gran soporte en mi vida, de tener a mis perros, mi familia, mi trabajo, que tanto amo, la conexión con ustedes, que son una maravilla..”.

“Si estaba deprimido” Cada vez más emocionado, Rodner Figueroa confesó que no estaba disfrutando nada y en ese momento aceptó que estaba deprimido, pero ahora que las cosas son muy diferentes y que se siente de la mejor manera, reconoce que no lo quería admitir. “Me daba vergüenza, me daba pena, sentía que era una persona débil por sentir semejante dolor, pero no, no podemos callar nuestras emociones, no podemos taponearlas, porque si taponeamos lo que sentimos nos enfermamos y esa es la lección”.

Rodner Figueroa aseguró que estaba “derrumbado” Ya casi para concluir con su testimonio, el conductor venezolano quiso dirigirse a sus seguidores para decirles que si se sienten tristes, lo hablen. En su caso, su pareja, Ernesto Mathies, le preguntó en más de una ocasión que si sentía mal y si quería hablar, pero él le decía que no y que estaba perfectamente bien. “Por dentro estaba derrumbado, hecho añicos, y yo creo que si hubiera hablado y exteriorizado todo eso que sentía, no me hubiera enfermado como me enfermé”, mencionó Rodner Figueroa, quien sorprendió a más de uno con esta confesión.

“No nos debería de dar pena” Con todo esto, lo que el conductor venezolano quiere dejar en claro es que las emociones son nuestras y son válidas: “Lo que sentimos es válido y hablarlo no nos debería de dar pena, porque así como todo el mundo está alegre en las fotos de Instagram, también todos somos seres humanos y tenemos momentos en que estamos abajo”. Rodner compartió que esos momentos de tristeza, también hay que honrarlos, expresarlos y manifestarlos: “La cuota de dolor tan grande, tan inmensa, que yo tuve que pagar este año con el fallecimiento de ambos padres es un dolor que no le deseo a nadie”.

“Estoy meditando en las mañanas”: Rodner Figueroa Rodner Figueroa reconoció que tras esta situación tenía que buscar apoyo, pero no lo hizo, ya que se quiso hacer “el hombre de hierro”, “el macho man”, pero eso no es bueno ni es sano para él ni para nadie, pero afortunadamente cambió de opinión. “Estoy meditando en las mañanas porque me ayuda a centrarme, me ayuda a conectarme conmigo mismo y me ayuda a ver que si tengo algún dolor, tengo todo el derecho de sentirlo, de expresarlo, de experimentarlo, de drenarlo, de botarlo y de sacármelo de mí”.