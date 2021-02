Con barba a medio crecer

En los primeros días de este mes, Rodner Figueroa subió una foto en la que se deja ver con una barba a medio crecer, por lo que sus seguidores tienen la oportunidad de comparar cuál look es el que más le favorece.

“Todavía pensando en el fin de semana”, expresó el conductor venezolano, nacido el 9 de abril de 1972, desde la alberca de su hogar minutos antes de disfrutar un rico chapuzón.

Pero cuando todo parecía que serían halagos para él, una persona comentó: “Hasta pareces hombre”, provocando la risa de algunos usuarios.

“Muy bello”, “Eres increíble, me encantas”, “Me derretí mi baba viendo como preparas tu café salvadoreño en tus historias. Oh, Dios mío, que delicia”, “Te ves bello como siempre, me encanta ese look tuyo, te cae muy bien ese reporte, sigue así, bendiciones”, se puede leer en algunos comentarios.

Suscríbete a nuestro boletín semanal y participa por una gift card de $100 cada mes. Recibe tus noticias favoritas en tu bandeja de correo electrónico desde hoy mismo.