View this post on Instagram

Feliz que mi sobrino @alan_figueroagivo vino de sorpresa a visitar a su abuela!!! Toda la familia está feliz y llena de alegría con su visita y ha sido un remedio para el espíritu de mi mamá!!! La familia es lo más importante!!! Amo a mis sobrinos!!! #familia #family #sobrinos #nephew #niece #familyfirst #rodnerfigueroa