Les quería explicar el motivo de peso de mi viaje ante la amenaza del #covid_19 #coronavirus y mi experiencia de lo que viví en estas últimas dos semanas al estar fuera del país sobre cómo todo evolucionó de manera expedita y sin precedentes!!! Cuídense. Les agradezco sus consejos y también leí sus regaños! Me encuentro en aislamiento en casa con @ernestomathies por precaución #rodnerfigueroa