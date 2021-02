“Jugando con el viento y con el frío que hoy nos regala Miami. No pude decidir una sola foto por eso me atreví a publicar tres, perdonen la vanidad pero ando bien contenta con mi panza”, dijo Lachapel.

En esta ocasión la ex pareja de la presentadora, ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, apareció en su cuenta de Facebook donde dejó un mensaje junto a una imagen de él mismo posando para la cámara, “Con Dios todo es posible”.

Después de ese día Francisca ha estado compartiendo imágenes en su cuenta de Instagram , donde presume su panza de embarazada, esto llegó hasta su exesposo Rocky Lachapel, quien mandó un mensaje en su red social, ¿será que se alegró por su ex pareja?.

Rocky Lachapel mensaje exesposa. Luego de que se especulaba semanas atrás sobre el embarazo de Francisca Lachapel, no fue hasta el pasado 25 de enero que la conductora dominicana anunció que tendría un bebé, en las redes sociales.

REACCIONES EN INSTAGRAM

Francisca Lachapel embarazo. La publicación de la dominicana en las redes sociales ha obtenido una gran respuesta de sus seguidores, ya que la cantidad de reacciones y de comentarios ha ido aumentando increíblemente.

Hasta el momento la imagen cuenta con más de 100 mil reacciones de “me gusta”, además de sobrepasar los 2 mil comentarios de parte de los seguidores, y amigos que están felices por el embarazo.

Algunas celebridades también se tomaron el tiempo de dejar un mensaje en la publicación, como la influencer Carolina Veneno Sandoval, quien destacó lo bella que se ve Lachapel: “Bella”.

Otros internautas dijeron que se ve hermosa con su panza: “te ves hermosa con tu panza, Dios continue bendiciendo tu vida. Te lo mereces”.

“Dios te Bendiga y Bendiga tu hogar disfruta tu embarazo, es lo mas hermoso que le puede pasar a una mujer ser madre, canta baila, muchas felicidades,”, dijo otro usuario.

Pero también hubo a quienes no les agrada que la conductora saliera en tacones: “No me parece agradable eso grandes tacones solo por publicidad no sabe los efectos secundarios que te traerá con el tiempo”.

“Te entiendo así mismo fui yo la presumía todo el tiempo y la gente me vivía criticando y yo riéndome con la última muela”, “Que guapa luces tu maternidad, bendiciones”, “Francisca muy linda tu barriga, pero ahora no valla hacer lo mismo que hizo Alejandra espinosa que cansó a todos mostrando la panza y después no quería mostrar al bebé porque vendió la exclusiva a una revista”, comentaron algunos seguidores.

Archivado como Rocky Lachapel mensaje exesposa