Pero las súplicas continuaron: “Ya no sé que hacer, por eso te ruego que la ayudes, no te pido dinero, ni lujos, ni fama, sólo quiero que me lo cures, estaré pidiéndote todos los días porque creo en ti”, finalizó el conmovedor mensaje de Roberto Tapia sin especificar lo que ocurría con su mamá.

La gente no se tocó el corazón ante las palabras y criticas: “Ojalá que Dios tenga wifi para que pueda leer este mensaje. Me imagino que celular y redes sociales tiene, porque muchos le escriben por las redes sociales solicitándole de todo y dándole gracias. A pesar que Dios prefiere una oración o conversación íntima con cada uno de nosotros”.

Desde el año pasado, Roberto Tapia batalla con muchas cosas en su vida

Cabe recordar que fue el pasado diciembre de 2020 cuando el cantante originario de Estados Unidos, Roberto Tapia se encontraba desesperado y preocupado por la reciente salud de su madre. Y es que el intérprete de 40 años publicó en su cuenta oficial de Instagram que su mamá se encontraba muy grave de salud, aunque nunca especificó cual era el mal que la aquejaba en ese entonces: “En tus manos esta mi madre de nuevo, déjamela más tiempo, la necesito”.

La última publicación de Roberto Tapia en 2020 fue un mensaje dejando en claro que no iba a extrañar nada de ese año: “La verdad no te extrañaré sinceramente porque me dejaste muchas heridas pero sí te quiero dar las gracias porque por ti aprendí a ser mucho más fuerte, a valorar la salud, a mi familia, a mi trabajo, también te agradezco porque a pesar de llevarte tantas vidas, me dejaste la de mi madre…”, escribió.