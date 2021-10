Y a la pregunta de que era lo que escribía en esos papelitos, el actor mexicano reveló que el nombre de las personas que iban a nominar y a quien no: “No voy a entrar en chismes ni en dimes y diretes, desde el principio se respetó por la mujer que es, es una mujer casada, una mujer con familia y siempre se mantuvo así la cosa”.

“En realidad es que no pasó nada, fue una participante más con la que tuve una muy buena amistad en su momento. Los papelitos que mencionas (dirigiéndose a los conductores Hector Sandarti y Jimena Gallego) fueron igual estrategia”, comentó Roberto Romano.

Ahora, Héctor Sandarti le mostró al actor mexicano el ‘as bajo la manga’ que se guardó Verónica Montes y que compartió con Alicia Machado: los mensajes que tuvo él con la esposa de Edwin Luna, en donde se afirmaba que sólo quería usar a la ex Miss Universo

Visiblemente molesto, y harto de los señalamientos, Roberto Romano dijo que si los demás vieron “otra cosa” entre él y Kimberly Flores, jamaás fue la intención de ninguno de los dos:, además de que asegurar que no pasó abolutamente nada.

“La cosa es que él, yo sé todo desde el principio porque lo viví con Kim. Él es mujeriego. De hecho ya estaba como contigo un poco y le decía: ‘A ver, ella es aquí, o sea, la necesito aquí, voy a usarla aquí, hay que tener estrategia de juego’, que no podía contigo, que le hacías arranques a lo loco y él no podía vivir así”.

“Aclarando, nunca le tiré la onda a Vero, yo siempre respeté muy bien eso (dirigiéndose ahora a Jorge Aravena), jamás le tiré la onda tampoco a Kim (Kimberly Flores), yo siempre la respeté por la mujer que es, por su familia, por su esposo. Lo de Alicia (Machado) fue real, tampoco dije que me iba a colgar o iba a utilizarla para algo”, comentó el actor mexicano.

“Creo y estoy seguro que le dije la verdad y por eso su decisión fue de seguir conmigo. Me molestó mucho que la estrategia de Verónica la haya utilizado de esa manera, más por todo el tema que está ahorita tan susceptible y lo vuelvo a repetir, respeto por sobre todas las cosas a las mujeres, y no tengo nada más qué decir”.

“Si dijo que Alicia conocía a mucha gente importante y que le convenía laboralmente estar con ella adentro para que afuera lo ayudara a proyectarse”, “La producción le dijo qué decir, creo que por parte de Kim y Edwin hubo amenaza de demanda, está raro que no hayan puesto cuando él le dijo Christian y Mane que se había acostado con Kimberly”.

Usuarios no esperaron mucho tiempo para expresar sus puntos de vista luego de ver la aclaración de Roberto Romano que no tuvo nada qué ver con Kimberly Flores, entre otros temas de los que habló: “No respetas a nadie. Es un tipo tan oscuro y nefasto. Y lo más triste es ver a Alicia enamorada de él”.

“Telemundo no quiere que se hable de eso”

Por su parte, seguidores de la cuenta de Instagram de Chica picosa también opinaron sobre este candente tema: “Ahí están ayudando a Kim, no a él, ella volvió seguramente porque exigió que de eso ya no se hablara”, “Telemundo no quiere que se hable de eso”.

“¿Por qué nadie le preguntó concretamente que pasó en el hotel antes de entrar a la casa?”, “Ahora todos estamos locos”, “A él no le enseñaron el video donde Alicia habla que se acostó con ella en hotel . Ni donde él confirma a Chris qué pasó”, “Es obvio que él no aceptara nada, pero todo está grabado y de su bocota salió que él estuvo con Kim y también cómo se expresaba de Alicia y no necesariamente bien” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).