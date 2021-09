A través de un video publicado en la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’, se puede ver cómo Alicia Machado y Roberto Romano platican y de pronto el actor le hace una importante petición: “No me vengan a mi a pintor como si yo fuera un pu… machista porque no es así…”, estalló.

“No me estén metiendo en problemas de mujeres”, ahora se queja Roberto Romano en La Casa de los Famosos

Tras coquetearle a Kimberly Flores y ahora dejarse querer por Alicia Machado, el rubio actor Roberto Romano pide lo insospechado: ‘que no lo metan en chismes’… ¿acaso sabrá en qué reality se metió? En el video con la ex Miss Universo fue enfático en pedir:

“Y no me estén metiendo más en problemas de mujeres, lo que tengan ustedes, arréglenlo ustedes”, dijo tajante mientras Alicia Machado lo trataba de calmar ante su molestia, pero el actor siguió: “No intentes ponerme en un saco que no me corresponde y ya está, voy a desayunar”, se marchó molesto.