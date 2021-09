Durante la emisión del pasado 10 de septiembre se anunció que Kimberly Flores ya no pertenecerá al programa, debido a ‘problemas personales’, aunque rápidamente los rumores no se hicieron esperar ya que Edwin Luna, su marido, fue por ella y mencionó que tenía algo importante que decirle.

“Bueno Alicia, por lo menos no te dejaron por otra mujer”. Tras la salida de Kimberly Flores, el actor Roberto Romano, el posible causante de una supuesta infidelidad de parte de Kimberly para su esposo Edwin Luna, se consuela con otro hombre ¿Le dolió mucho la salida de la modelo guatemalteca?

De acuerdo con un video compartido por la cuenta de Instagram de @lalenguateve, de hace dos días, se logra observar al actor Roberto Romano adentro de un jacuzzi, y para sorpresa de muchos a un lado de él no se encontraba una chica, sino más bien el ex competidor del Exatlón USA, Kelvin Rentería, ¿será que ambos se están ‘consolando’ por la partida de la esposa de Edwin Luna?

Cabe destacar que como se mencionó líneas atrás, en esta suite era donde también Kimberly Flores se iba a quedar con el ex Exatlón, en donde incluso la esposa del cantante mexicano, Edwin Luna, comentaría que tras esta noticia “sin duda le iban a dar el divorcio”, ya que en la suite solo había una cama para dos personas.

Recordemos que después de que se le viera a Roberto Romano muy “cerquita” de Kimberly Flores, tiempo después se le vio al actor muy cerca de la ex Miss Universo, Alicia Machado, en donde incluso se darían uno que otro beso en la boca, pero para sorpresa de muchos fue el mismo actor quien confesó a Celia Lora que eso “le había incomodado”.

Este video, en donde aparece Roberto Romano y Kelvin Rentería disfrutando del jacuzzi de la suite de la Casa de los Famosos, atrajo un sin fin de comentarios al respecto, en donde seguidores de la cuenta se mostraron sorprendidos ante esto, argumentando inclusive que probablemente Roberto Romano había dejado a Alicia Machado no por una mujer, sino por un hombre.

Una seguidora escribió el siguiente mensaje para Alicia Machado: “Con razón te botaron Alicia, por lo menos te queda el consuelo de que no fue por otra sino POR OTRO, jajajaj bueno, ya no llores más mi amiguita”, a lo que otra chica le responde: “Yo sabía que era gay, aunque eso es puro teatro, es solo un libreto”, “Robertito no sabe lo que quiere”.

Por otro lado una seguidora comentó que entre hombres también podrían divertirse: “Me encanta que se diviertan sin faldas, ellos pueden solos, me gusta que no se haya llevado a la ansiada de la Machado por resbalosa”, a lo que otra usuaria repone: “JAJAJ y aquellas peleándoselo JAJAJ”, “Nada más eso faltaba jajajajaj”, “Positivo para escarcha jajaja”, fueron uno de los tantos comentarios que se leían en el video.