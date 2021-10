“Nuestro querido hermano falleció debido a la violencia”

Ricardo Macías, uno de los hermanos del hispano muerto en el tiroteo, abrió la cuenta Help Roberto’s family with funeral & burial costs (Ayude a la familia de Roberto para su funeral y entierro) en la red social de apoyo económico Go Fund Me para pedir solidaridad y poder trasladar a Roberto Padilla Argüelles a México y ser enterrado en su tierra.

“Nuestro querido hermano falleció debido a la violencia con armas de fuego en el centro comercial Boise, Idaho… hubo un tiroteo en el centro comercial mientras nuestro hermano estaba de compras y fue asesinado a tiros. Fue declarado muerto en el hospital” escribió Macías sobre la suerte de Roberto Padilla Argüelles.