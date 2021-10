Galán de telenovelas que salió del closet por fin presenta a su novio

Roberto Manrique revela que desde hace siete años formó una familia con Oliver Ranft

“No te voy a negar que he visto la cara de la otra sociedad y es fuerte”, dijo el actor en entrevista Se llevan tremenda sorpresa. Fue a finales de agosto pasado que el galán de telenovelas como Sin senos sí hay paraíso y Flor salvaje, el actor Roberto Manrique, reveló que era gay, pero hasta ahora se animó a presentar a su novio. Relacionado “Con olor a viejito”. Vicente Fernández Jr sube foto sin filtros y revela su verdadero rostro ¿Despreció a México? Priscila Ángel celebra que ya se hizo ciudadana americana Mujer confiesa que comparte a su esposo con su mamá y su hermana (VIDEO) El artista concedió recientemente una entrevista a People en español donde abrió su corazón y habló sobre cómo fue que decidió confesar su homosexualidad a los cuatro vientos, además de la familia que ha formado con su pareja, de nombre Olver Ranft. “No escondía que era gay. Soy gay”: Roberto Manrique En esta charla, el galán de telenovelas compartió que su familia y amigos cercanos siempre supieron sobre sus preferencias sexuales, además de asegurar que nunca escondió que era gay, pero aún había algo que lo detenía hasta que dijo basta. “Siempre pensaba en factores como: ‘Tengo que hacerlo (decir que soy gay) en un momento estratégico, no vaya ser que los personajes que me den bla, bla, bla, o cuál va a ser la reacción de la gente, mi imagen se verá afectada’. Era esa evaluación de cómo va a ser el resultado, las consecuencias; sin embargo sabía que ese momento llegaría”, comentó Roberto Manrique.

¿Cómo conoció el galán de telenovelas a su novio? De acuerdo con información de People en español, la pareja formada por el galán de telenovelas Roberto Manrique y Oliver Ranft se conoció en la Cumbre Internacional del Medio Ambiente, la cual se celebró en Guayaquil, Ecuador, en el 2011. Hoy en día, su familia se complementa con Mila, una perrita a la que el actor rescató de ser atropellada: “Somos una familia a la que le gusta viajar muchísimo y tenemos la fortuna de que Mila es la mejor viajando; ha estado en 8 países. Nos sentimos muy cómodos con la exploración. Otra cosa que nos une en esta familia es la pasión por el servicio”.

Junto con su pareja, Roberto Manrique ha realizado una noble labor social Por si fuera poco, Roberto Manrique, junto con su novio, creó la fundación Desafío Ecuador tras el terremoto que azotó este país en el 2016, logrando la construccción de una escuela. Por su parte, el galán de telenovelas creó la organización Juntos x la tierra. “Estoy feliz con la vida que he formado, con el lugar emocional en el que estoy, de salud emocional y espiritual y psicológica (a la) que he llegado, pero me faltaba un paso. Faltaba este paso para ir más allá”, reveló el actor en esta entrevista.

“Lo hice por mí”: Roberto Manrique De los motivos por los que decidió dar a conocer a través de un video que era gay y que tenía una relación con Oliver, el galán de telenovelas Roberto Manrique confiesa que lo hizo por él, aunque reconoce que “no se las va a dar que ahora quiere inspirar al mundo”. “Lo hice por mí. Pero lo bueno es que la gente responda con la importancia que es amarse a sí mismo, de aceptar la culpa y abrazarse a sí mismo, y a otra persona que pueda ser diferente. Y encima, recibir la retroalimentación de que con este pedacito de información mío he podido impactar en alguna medida algunos corazones ya es una cereza en el pastel”.

¿Qué opinó su pareja de esta decisión? Pero, ¿qué fue lo que dijo su pareja de esta decisión de Roberto Manrique? El actor comentó lo siguiente: “Lo hablamos como pareja. Pero por la manera en que se dio, ni siquiera pasó a una conversación de qué opinábamos al respecto”. “Más allá de que él me dijera que qué lindo, que estaba muy agradecido esto tenía que ver con mi amor propio. Era una decisión personal y fue tratado como tal, incluso a nivel de pareja y él se conectó con eso. (Me dijo:) ‘Este es tu proceso y te apoyo y me encanta porque el video lo dice todo'” (Archivado como: Roberto Manrique galán de telenovelas que salió del closet por fin presenta a su novio).

¿Cómo reaccionó la mamá de Roberto Manrique al video donde reveló que era gay? En otra parte de esta entrevista para People en español, se le preguntó a Roberto Manrique cómo había reaccionado su mamá al video donde reveló que era gay, a lo que el actor respondió que fue la primera en saberlo, ya que le mandó al video antes que a nadie. “Me parecía que era una información delicada que iba a tener un impacto y sonido. La respuesta fue tremendamente positiva y lo compartí con mi familia. No hubo más que una celebración. Para mí una de las cosas más lindas es que trasciende el tema de la sexualidad y habla de la culpa y del amor propio, del respeto y la aceptación al otro”.

“Hay algo que tengo que esconder”, dice el galán de telenovelas A punto de terminar con esta charla, se le cuestionó al actor por qué razón habla de ‘soltar la culpa’ y así respondió: “Siento que distintos factores de la sociedad en muchos niveles nos pueden hacer sentir culpables por quienes somos”. “En mi caso, tiene que ver con mi infancia y con crecer en una sociedad latina machista que consideraba, para empezar, la sensibilidad en el hombre como algo cuestionable y negativo. Me hizo crecer con esa sensación de no soy suficiente, (que) hay algo que tengo que esconder porque hay algo en mí que está mal, y luego saber que me gustaba un género que para mi entorno era el equivocado y escuchar los comentarios burlones o peyorativos de cuando alguien era gay… eso va entrando en tu psique y se manifiesta en la vida”.

Tiempo en familia Por último, el galán de telenovelas Roberto Manrique compartió que tanto él como Oliver, incluso su perrita, son muy comelones y les gusta mucho hacer ejercicio: “Nos gusta mucho bailar y he descubierto el static dance que es una combinación de baile con meditación y ha sido una manera de integrar el baile a mi vida”. “Otra cosa que nos une en esta familia es la pasión por el servicio. Oliver ha trabajado en fundaciones toda su vida. Tenemos una fundación que se llama Desafío Ecuador que surgió a raíz del terremoto en Ecuador en el 2016 y terminamos construyendo una escuela”, finalizó el actor.

Galán de telenovelas confirma que es gay Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el actor y galán de telenovelas Roberto Manrique publicó un poderoso mensaje en donde informaba a sus seguidores sobre su orientación sexual, revelando que era gay y que había sentido el impulso de hablar de un tema que nunca había expresado de manera pública: “Quisiera hablarles de un tema muy personal y muy privado como lo es mi orientación sexual, nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, y que hay otros aspectos de quien soy, que realmente es lo prioritario”.