Roberto Manrique también admitió que tenía pareja con quien llevaba ya 7 años de relación: “Tengo un novio hermoso, llevo siete años enamoradísimo de una relación increíble, no se imaginan como hemos crecido, como nos hemos impulsado, es un ser que trabaja en activismos, es un hombre increíble que ha estado conmigo siempre”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor de 42 años confesaba de manera pública que era gay: “Quisiera hablarles de un tema muy privado como lo es mi orientación sexual, nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, y que hay otros aspectos de quien soy, que realmente es lo prioritario”.

Tras esto, el actor y galán de varias series como; Flor Salvaje, Sin senos no hay paraíso, Victorianos y Marido en alquiler, comentó que se encontraba muy feliz con su nueva familia y con su ‘hija’ a quien le dio dos papás: “Tengo una familia que termina de completarse con Mila, de quien él (su novio) es su otro papá”.

“Yo sé, yo sé, pero él no quiere, no es figura pública ni le interesa serlo”; respondió Roberto Manrique después de que una seguidora manifestara que tenía ganas de conocer a aquel hombre que le había robado el corazón y con el que había formado una familia a lado de él y su querida ‘hija’, la perrita Mila. Archivado como: Actor Roberto Manrique presenta a su nueva ‘hija’ y familia

Por otro lado, la revista People en español, junto con todos sus seguidores, se han preguntado cuando el actor presentará de manera pública a su novio, ya sea mediante una fotografía o un video en redes sociales, a lo que el galán de telenovelas de 42 años ha confesado, para tristeza de muchos, que eso no será muy pronto.

Tras su nacimiento, sus padres no podían estar más que orgullosos y enamorados del pequeño Salvador Palomeque, quien constantemente se vuelve en el centro de atención en la mayoría de las publicaciones en redes sociales de sus padres, quien junto a su hermano mayor, Matías, se vuelven la adoración de los artistas:

Es un padecimiento normal entre bebés recién nacidos

Posteriormente, la también esposa del actor de la novela café con aroma de mujer, afirmó que este padecimiento que tiene su bebé de 6 meses no tiene nada que ver con la forma en la que fue concebido, ya que era un padecimiento normal en algunos recién nacidos: “Para aclarar algunas dudas, esto no tiene que ver ni con la edad y mucho menos con la fertilización in vitro, 1 de cada 4 niños sufre de tortícolis gestacional, así como 1 de cada 5 niños sufre de pujo”.

Recalcando a la gente que por favor se tenga más conciencia de lo que se está diciendo y así evitar caer en la ignorancia: “Es importante cuando vayamos a comentar o dar una opinión, saber de qué hablamos y evitar que la ignorancia sobre ciertos temas, nos jueguen un mal rato. Salvador llegó para mostrarnos que los planes de DIOS en su tiempo son PERFECTOS”.