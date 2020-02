El conductor de “Sale el sol” manda mensaje en Twitter

“Hace muchos años se las mandé a un novio, así que si es posible”

Roberto Carlo asegura que esto no le preocupa

Roberto Carlo, uno de los conductores del programa de televisión “Sale el Sol”, además de actor y conferencista, mandó un mensaje en Twitter que sorprendió a sus seguidores.

“Amigos me han llegado varios mensajes advirtiendo que en Twitter van a sacar mis nudes”, dice Roberto Carlo, para continuar con una confesión: “Hace muchos años se las mandé a un novio, así que si es posible”.

El conductor finalizó de la siguiente manera: “Si eso sucede, pues espero que al menos las disfruten”, acompañando el texto con dos emojis.

Amigos me han llegado varios mensajes advirtiendo que en twitter van a sacar mis nudes. Hace muchos años se las mande a un novio así que si es posible. Pero no me preocupa la verdad, sólo espero que me vea bien jaja. Si eso sucede, pues espero que al menos las disfruten 😊😜 — Roberto Carlo (@robertocarlomx) February 26, 2020

El tweet de Roberto Carlo lleva hasta el momento más de 1400 retweets y 6 mil 500 likes, además de mensajes de apoyo de sus seguidores, entre ellos, del conductor y periodista, Mariano Riva Palacio, quien le escribe: “Hola Roberto, recuerda que está la Ley Olimpia, recientemente aprobada. Cárcel y multas a quien publique imágenes tuyas sin tu consentimiento”.

Los admiradores respondieron de inmediato al tweet del conductor de “Sale el sol”: “Ay!!! Que las saquen, ¿cuál es el ped…? Mostrarnos desnudos es algo natural y eso no te hace ni más ni menos inteligente o profesional”.

“Esa es la pin… actitud Roberto pues ya lo que fue ya fue además no se que pin… beneficio van a tener por sacar esas fotos con esto cada vez mas compruebo que la mayoría de la humanidad solo busca fregar al prójimo y estoy seguro que te verás bien”.

Un internauta le pidió un favor muy especial a los twitteros: “Avisen cuando las publiquen!!! Pasen el link!!! Ya tenemos su autorización para disfrutarlas!!!”.

Por su parte, un seguidor le hizo una recomendación al conductor: “Súbelas tú y quítales la satisfacción”, para de inmediato mandarle otro tweet: “Pero ya fuera de desm…, que mal ped… que haya gente así. Ánimo”.

“Súbelas tú antes y dale en la mad… a sus planes de molestarte. O espera a que las suban y después denuncia, actualmente es delito, el problemas que la justicia podría tardar en llegar”.

Los tweets fueron llegando uno tras otro al mensaje de Roberto Carlo: “Pásalos papi hermoso”, “Últimamente haz roto muchos estereotipos creo que esas fotos romperán algo y sera muy favorable para ti, #robertoteam”.

“Rob. Serán un éxito! Pero te digo un secreto! Hoy estás más guapo que nunca porque eres feliz y eso con ropa y sin ropa se nota! Y si esa ‘persona se atreve a publicarlas el único que queda al debido de su pobreza interna es él. Abrazos y lindo día”.

Un seguidor se mostró muy efusivo con el conductor del programa “Sale el sol”: “Eso mam…, basta de chantaje y si tiene que pasar, que pasé, total. Ánimo”.

“@robertocarlomx eso no importa! No te restará méritos, tu trabajo habla por ti. En caso de que se filtren no hablará mal de ti, sino de quien las expuso. Xq tu se las enviaste con confianza mientras tenían un lazo que los unía así que ánimo que mi cariño y respeto por ti no cambiará”, le escribieron a Roberto Carlo.