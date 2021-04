“Me voy llena de optimismo. La dirección de la política (migratoria que ha adoptado Biden) es claramente la correcta para nuestro país”, dijo la “Zar de la frontera”, en una entrevista con el diario The New York Times . El anunció se da en medio de críticas por el control de la frontera sur.

“He trabajado para apoyar a la vicepresidenta para que lidere en este tema, y nadie podría estar más encantada que yo al ver que asume ese papel. No tuvo nada que ver con mi decisión”, afirmó al diario Jacobson, que también fue responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado durante el Gobierno de Barack Obama .

“Zar de la frontera”, ¿Abandona a Biden?

La diplomática no había mencionado hasta ahora su intención de abandonar el Gobierno al acabar abril y, en otra entrevista hace dos semanas con The New York Times, aseguró que tenía planes de viajar a Centroamérica para hablar sobre cómo afrontar las causas de raíz que generan la inmigración irregular, indica Efe.

El comunicado oficial sobre la salida de la “Zar de la frontera”, deja entrever que probablemente no habrá un nuevo coordinador para la frontera sur en la Casa Blanca, al recordar que Biden ha encargado a Harris que lidere los contactos con México y Centroamérica, señala Efe.