Robert Barnes es acusado de matar y desmembrar a su madre

De acuerdo con los documentos del caso, consultados por MundoHispánico en Texas, el miércoles 20 de octubre del 2021 en la noche varios familiares de la señora Lucila Barnes llamaron al número de emergencias del HCSO, para decirles a las autoridades que estaban consternados porque no sabían nada de la mujer desde hacía varios días.

Los agentes del HCSO que llegaron a la casa de la anciana, Lucila Barnes, se encontraron con su hijo, Robert Barnes, y le pidieron hablar con la mujer. Sin embargo, a la hora de hablar con las autoridades Robert Barnes comenzó a caer en contradicciones, frases sin sentido y justificaciones, pero no explicaba en dónde estaba la anciana.

Robert Barnes amenazó a la policía con un arma

Robert Barnes siguió durante varios minutos sin atender la petición de los patrulleros del HCSO para que llamara a su madre y los agentes comprobaran que la señora Lucila Barnes estaba bien. Sin embargo, el muchacho no atendía a los oficiales que le insistían en cuestionarlo en dónde estaba su madre. Barnes incluso sacó una pistola de forma agresiva.

Uno de los agentes, cansado de las evasivas de Robert Barnes, le dijo al hombre que no se saliera de su casa. El patrullero estimó que algo no estaba bien y pidió a sus superiores del HCSO entrar a la casa ante la presunta comisión de un delito, ya que no se sabía en dónde estaba la anciana Lucila Barnes. Robert Barnes se mostraba muy agresivo con los policías.