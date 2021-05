Piden pena de muerte para el sospechoso de los tiroteos en spa de masajes en Atlanta

Robert Aaron Long, es el principal sospechoso de los tiroteos que conmocionaron a EE.UU.

El hombre fue acusado de ocho cargos de asesinato

Piden pena de muerte para el sospechoso de los tiroteos en spa de masajes en Atlanta. Robert Aaron Long, un hombre acusado de matar a tiros a ocho personas, seis de ellas mujeres de ascendencia asiática podría ser ‘castigado’ con la pena de muerte.

Los violentos tiroteos que conmocionaron a EE.UU ocurrieron en tres spas de masajes en el área de Atlanta en marzo. Robert Aaron Long fue acusado formalmente el martes de varios cargos de asesinato por los hechos en el spa de Atlanta, mientras que una fiscal avisó que buscará la pena de muerte, indica AP.

Robert Aaron Long podría tener pena de muerte por brutales asesinatos

Un jurado investigador del condado Fulton presentó cargos formales a Robert Aaron Long, de 22 años, por el asesinato del 16 de marzo de Suncha Kim, de 69 años; Soon Chung Park, de 74; Hyun Jung Grant, de 51; y Yong Ae Yue, 63.

La acusación solo abarca los cuatro asesinatos que ocurrieron en dos spas en Atlanta, y no el ataque en el condado de Cherokee, donde Xiaojie “Emily” Tan, de 49 años; Daoyou Feng, de 44; Delaina Yaun, de 33 y Paul Michels de 54 fueron asesinados, apunta The Associated Press.