Roban costosas joyas de la casa de la actriz Silvia Pinal

Este lunes, medios mexicanos revelaron que la primera actriz Silvia Pinal había sufrido un robo en su domicilio que está ubicado en la colonia Jardines del Pedregal de la Ciudad de México . La policía detuvo a dos personas en relación al caso, para determinar si están o no vinculados al robo.

Se desconoce el monto de las joyas que le robaron a Pinal. Los que sí trascendió es que la actriz no se encuentra viviendo en estos momentos en esa casa de Jardines del Pedregal y es que desde que sufrió algunos percances de salud ha estado viviendo con su hija, Silvia Pasquel, recordó Milenio .

Silvia Pinal no se detiene

Silvia Pinal fue hospitalizada a finales de 2021, pero esto no detuvo a la primera actriz, quien dio a conocer apenas la semana pasada que volverá a los escenarios. Esta vez, debutando en el teatro infantil con Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!, una aventura que no había emprendido en sus más de 70 años de carrera, apuntó Excélsior.

"Estoy emocionada e ilusionada. Lo que no hice en mi juventud, lo quiero hacer ahora. Lo que siento es la alegría de trabajar. En la vida de nosotros los actores, si nos dan trabajo, es lo mejor que nos pueden brindar. Agradezco a todos los que me han ayudado para traerles a ustedes la vida de una viejita medio loquita, medio chistosa y también rica, que tiene mucho dinero para gastar y ¡lo gasta! ¿Y de retirarme? ¡Ay, no la friegues!" comentó entusiasmada la actriz de 91 años sobre la obra que se estrena este domingo 8 de mayo.