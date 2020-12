Rituales para despedir el 2020 y recibir con optimismo el año 2021

Mercedes Guzmán, conferencista Internacional, comparte tres rituales para despedir el año

“Para soltar lo que no se quiere llevar al 2021, es importante incluir rituales de desapego”

Rituales para despedir el 2020 y recibir con optimismo el año 2021. El año 2020 fue muy extraño, trayendo cambios dramáticos para todo el mundo tras la pandemia del coronavirus. Algunos seres queridos partieron, dejando un vacío muy grande en las familias.

Muchos perdieron sus empleos y otros se dieron cuenta de que su relación de pareja tenía que terminar. Sin embargo, hay quienes experimentaron lo contrario.

Mercedes Guzmán, conferencista Internacional, ha preparado una lista de rituales a seguir para aquellos que suelen realizar alguno de ellos para despedir el 2020 y recibir con optimismo el año 2021.

“He escuchado el agradecimiento de personas que durante la pandemia su economía se incrementó. Parejas expresando gratitud y gozo, ya que por trabajar desde casa, pudieron conectarse con sus hijos, sus cónyuges a un nivel de amor desconocido”.

Asimismo, expresa que el 2020 se va y para soltar lo que no se quiere llevar al 2021, es importante incluir rituales de desapego y “crear en el 2021 lo imposible”.

“Te dejo tres rituales sencillos que puedes incluir antes o durante el 31 de Diciembre. Recuerda, puedes crear los tuyos propios; lo importante es tener la intención de soltar y abrir los brazos con optimismo para recibir el 2021 con esperanza”, indicó Guzmán.

1. Tira la basura. Ve por cada gaveta, closet, carro, etc., y tira lo que ya no sirve. El desorden y la suciedad no te dejan ver los tesoros que la vida tiene para ti. Ya que la suciedad toma el lugar de tus bendiciones.

2. Soltar frases y personas negativas. En un papel escribe los nombre de personas y frases que repites. Ejemplo: No puedo, qué terrible, soy estúpido, me voy a enfermar, no me voy a casar, los hombres son infieles, las mujeres solo quieren el dinero, mi maestra de quinto grado que me humilló, mi tío cruel, mi jefe injusto, etc.

Luego ponlo en un tazón de aluminio y quémalo repitiendo “Suelto, dejo ir lo negativo y acepto milagros grandiosos en mi vida”.