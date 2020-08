Rita Moreno | Biografía

Año Película Personaje

1950 So Young, So Bad Dolores Guerrero

1950 The Toast of New Orleans Tina

1950 Pagan Love Song Terru

1952 The Ring Lucy Gomez

1952 Singin’ in the Rain Zelda Zanders

1952 The Fabulous Senorita Manuela Rodríguez

1952 Cattle Town Queli

1953 Fort Vengeance Bridget Fitzgibbon

1953 Ma and Pa Kettle on Vacation Soubrette

1953 Latin Lovers Christina

1953 El Alamein Jara

1954 Jivaro Maria

1954 The Yellow Tomahawk Honey Bear

1954 Garden of Evil Cantante

1955 Untamed Julia

1955 Seven Cities of Gold Ula

1956 The Lieutenant Wore Skirts Sandra Roberts

1956 The King and I Tuptim

1956 The Vagabond King Huguette

1957 The Deerslayer Hetty Hutter

1960 This Rebel Breed Lola Montalvo

1961 West Side Story Anita

1961 Summer and Smoke Rosa Zacharias

1963 Cry of Battle Sisa

1968 The Night of the Following Day Vi

1969 Popi Lupe

1969 Marlowe Dolores González

1971 Carnal Knowledge Louise

1976 The Ritz Googie Gomez

1977 Voodoo Passion

1978 The Boss’ Son Esther Rose

1980 Happy Birthday, Gemini Lucille

1981 The Four Seasons Claudia Zimmer

1991 Age Isn’t Everything Rita

1993 Italian Movie Isabella

1994 I Like It Like That Rosaria Linares

1995 Carmen Miranda: Bananas is My Business Ella misma

1995 Angus Madame Rulenska

1998 Slums of Beverly Hills Belle Abromowitz

1999 Carlo’s Wake Angela Torello

1999 The Puerto Ricans: Our American Story Ella misma

2000 Blue Moon Maggie

2001 Piñero Mamá de Miguel

2003 Casa de los Babys Señora Muñoz

2003 Scooby-Doo! and the Monster of Mexico Doña Dolores (voz)

2003 Beyond Borders: John Sayles in Mexico Ella misma

2004 King of the Corner Inez

2006 Play It By Ear Ruth

2014 Rio 2 Mimi (voz)

2014 Six Dance Lessons in Six Weeks Ida Barks