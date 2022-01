Dicen que la risa es la mejor medicina, y aunque no estamos seguras si la risoterapia en realidad puede calmar nuestros dolores menstruales o curar el cáncer (un anhelo), es confortante saber que el acto de reírte en verdad puede ayudarte no solo a sobrevivir, sino también a prosperar emocionalmente en tu vida diaria. Para entender por qué reír— y la comedia, la cual puede hacerte reír como nada en este mundo— tiene beneficios innegables, también necesitas entender por qué el estrés (aka, el anti-risa) puede tener un efecto tan negativo en tu vida. De acuerdo con el Dr. Lee Berk , un profesor adjunto en la Universidad de Loma Linda en California: “La risa detiene la liberación de hormonas de estrés, como por ejemplo, el cortisol.

5. Puede distraerte de tus responsabilidades estresantes

Algunas veces necesitas un escape de la realidad e ignorar tus deberes diarios para que puedas disfrutar de diversión inocente. Un buen sentido del humor puede ser muy benéfico para ayudarte a desconectarte de los aspectos de tu día que te hacen sentir ansiedad y estrés, y en vez de eso, concentrarte en las cosas y gente que te hacen sentirte tonta y feliz. Puede ser tu mejor amiga o el reparto de Friends, pero cuando encuentres algo o a alguien que te haga reír, no lo dejes ir.

6. Puede construir fuerza abdominal

Último pero no menos importante, no subestimes los efectos físicos de la risa en tu cuerpo. Ya conoces la sensación, esa cuando te sientes exhausta y adolorida en tu sección media después de una buena carcajada Eso no es una coincidencia. Reírte trabaja tus músculos abdominales— no abdominales requeridos.