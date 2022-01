No es secreto que reír es divertido. Se siente bien y te hace sentir feliz. Seguro, algunas veces hace que tu estómago y mejillas duelan, pero de la mejor manera posible. Y lo creas o no, hay razones médicas por las que la risoterapia es una parte muy importante en tu vida. Reír puede ayudarte a mejorar tu sistema inmune para que estés mejor equipada para enfrentar enfermedades, puede ayudar a proteger tu corazón, mejorar la circulación en la sangre, y mantenerte en forma. La risa en verdad es la mejor medicina. Y también sucede que es la manera más divertida de enfocarte en tu salud. Si te ríes con tu familia, no solo estás haciendo algo bueno por tu bienestar, también estás creando lazos con tus seres amados.

Y las buenas noticias: Eres más propensa a reírte cuando estás con tus seres amados. Como Time informa, el Dr. Robert Provine, un neurocientífico en la Universidad de Maryland, Baltimore Country, y autor de Curious Behavior: Yawning, Laughing, Hiccupping, and Beyond, explica que: “Eres 30 veces más propensa a reírte cuando estás alrededor de otras personas que cuando estás por tu cuenta”. Más allá de eso, no es sorpresa alguna que haya muchísimos beneficios de la compañía y del pasar tiempo con tus seres amados: “así que el componente social de la risa puede que juegue una parte importante en sus propiedades saludables”, añade Provine. Así que, ¿qué estás esperando? Reúne a tu familia, sé ridícula y deja que las risas comiencen. Aquí hay 7 beneficios a la salud y razones para reír con tu familia hoy (y todos los días).