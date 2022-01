No es sorprendente que la risa se sienta genial. Te hace sentir joven, ridícula y generalmente viene acompañada de memorias histéricas, noches salvajes o momentos de absoluta libertad y diversión. Pero más allá de eso, reír es muy bueno para tu salud. De acuerdo con el Dr. Lee Berk, un profesor asociado en la Universidad de Loma Linda en California, la risa es la mejor medicina para combatir el estrés: “La risa detiene la liberación de hormonas del estrés como el cortisol. Activa la producción de neuroquímicos que nos hacen sentir bien como la dopamina, que tiene todo tipo de beneficios relajantes y anti ansiedad”. Reír es bueno para tu cuerpo– usas tus músculos centrales cuando ríes y quemas calorías. Pero ¿alguna vez has pensado acerca del significado de la risa?

Este tipo de es también conocido como risa de etiqueta y usualmente implica que estás ansiosa por llevarte bien con los demás. Por otra parte, una ruidosa normalmente es espontánea, genuina y ocurre cuando algo realmente gracioso pasa. Si te ríes ruidosa y libremente, significa que eres segura de ti misma y sincera cuando se trata de qué es lo que encuentras gracioso. No reprimes tus emociones y no necesitas fingirlas tampoco.

La que causa incomodidad

Ahora hablemos de la risa nerviosa porque todas hemos estado ahí. Estás en una junta, boda o funeral y se supone que debes mantener silencio y ser respetuosa, y aún así, lo único que puedes hacer es reírte incontrolablemente y entonces no puedes detenerte. Esta risa nerviosa es una reacción subconsciente hacia momentos de estrés o ansiedad. Es involuntaria, pero también hace una situación incómoda, en vez de reducir el ambiente incómodo del cuarto. Mientras muchas de nosotras han experimentado esta risa, las personas que se estresan fácilmente y carecen de autoestima, típicamente sufren de risa nerviosa más que una persona promedio.

La contagiosa (cuando te empiezas a reír después de ver que alguien más se ríe) es un signo de que eres extremadamente social y estás influenciada por las reacciones emocionales de otros. La risa explosiva usualmente ocurre cuando alguien intentan desesperadamente suprimir su risa por un momento, y eventualmente no pueden aguantarla más. Si sueles explotar en un ataque de risa, quizá estés ligeramente herida y estás tratando de reprimir tus emociones. Aunque reírte de ti muestra seguridad en ti misma, alguna veces te ríes a costa de otras personas, que es ligeramente lo menos halagador viniendo de una risa. No importa cómo te rías, lo importante es saber que la risa, en cualquier forma, es buena para tu salud, tu cuerpo y tu salud mental. No la reprimas, no la fuerces y no la pienses mucho- solo ríete, diviértete, se ridícula y disfruta. Hay muchos tipos de risas y todas se expresan por una razón.