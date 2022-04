Según reportes de ‘ The Sun ‘, la triste muerte aconteció durante el fin de semana, pero fue este lunes que se dio a conocer por todos los medios de comunicación. Aparentemente, Río Hackford tenía una condición que no fue identificada a tiempo y por lo tanto su muerte tan repentina.

Río Hackford comenzó su carrera en Hollywood en 1990, apareciendo en el famoso filme de Pretty Woman. También hizo varias apariciones en pequeños roles en películas como Safe, Exit to Eden, Déjà Vu, I Love Your Work, Blood In Blood Out, Treasure Island, Sherrybaby, y Strange Days.

Pero sus trabajos más destacados se dieron en años recientes gracias a la serie ‘Swingers’, con el papel de Skully, además de su papel de Toby en el show ‘Treme’; recientemente participó en The Mandalorian, dándole vida al droid IG-11, cuya voz era de Taiki Waititi.