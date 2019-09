Página

Ring Fit Adventure innova con un nuevo mando tipo periférico (cuyo nombre oficial es Ring-Con) que tiene forma de anillo.

Nintendo, anteriormente ha sacado juegos con una propuesta parecida, tal es el caso del Nintendo Wii en 2006 y Pokémon Go, Jurassic World Alive y Harry Potter: Wizards Unite, entre el 2016 y 2019, junto con

El juego saldrá a la venta el 18 de octubre de este año.

El ejercicio y la actividad física son necesarias para nuestra salud ya que nos mantiene en forma y evita condiciones como el sobrepeso, la obesidad que – de acuerdo con BBC Mundo– pueden desencadenar una serie de enfermedades relacionadas con este trastorno. Entre ellas se encuentra: cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y problemas cardiovasculares de todo tipo. Te presentamos la nueva forma que Nintendo nos trae para hacer ejercicio: Ring Fit Adventure.

El Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informa que entre 2016 y 2017, el ranking lo lidera EE.UU con el 40% de su población adulta que sufre de obesidad; y el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dice que en el caso de menores de 5 años, Chile tiene una de las mayores tasas de sobrepeso infantil de América Latina y el Caribe con un 9.3%.

No obstante, hacer ejercicio, al menos para la mayoría, es una tarea que no se disfruta mucho, que da pereza de tan solo pensarlo e incluso no se le da la importancia adecuada. Por fortuna de muchos, la “Era Digital” nos ha abierto puertas de distintas maneras y una de ellas es poder hacer ejercicio de una forma más divertida o por lo menos más entretenida.

El 19 de noviembre del 2006, se estrenó la videoconsola Nintendo Wii que tiene como principal característica, su mando inalámbrico que se usa principalmente con el dispositivo de mano que se utiliza para apuntar y detectar tus movimientos. Esta consola -además de divertir- fomentaba la actividad física tanto como a niños y adultos, gracias a juegos como Just Dance, juego que consiste en bailar coreografías solo o acompañado al ritmo de diversos éxitos de la industria musical; además los ritmos son diversos y las coreografías no son tan complicadas.

Entre 2016 y 2017, la Compañía Niantic junto con Nintendo puso a disposición del público, Pokémon Go, un juego de realidad aumentada para dispositivos móviles. El juego consiste en que el jugador debe salir a las calles de la ciudad a explorar, buscar y encontrar toda clase de Pokémon. Un año más tarde (2018) la misma compañía sacó Jurassic World Alive, el cual consiste en la captura de dinosaurios en ciudades; Y este año, Niantic lanzó Harry Potter: Wizard Unite, donde los jugadores lanzan hechizos, descubren artefactos misteriosos y se encuentran con personajes y criaturas legendarias del universo de la escritora J.K Rowlling.

Ahora, Nintendo nos proporciona una nueva herramienta para hacer ejercicio y mantenerse fitness. Dicha herramienta es Ring Fit Adventure. Un nuevo videojuego para la Swich que incluye un accesorio que – acorde a las indicaciones de la misma compañía- sirve para sujetar uno de los mandos “Joy-con” (control de la consola) en la pierna y el otro, el otro control se coloca en un anillo flexible que servirá para los ejercicios de brazo.

El vídeo promocional de Ring Fit Adventure nos demuestra cómo es que éste toma las mecánicas de un juego tradicional y los adapta a su manera de una manera interesante e innovadora a través del uso del nuevo periférico (cuyo nombre oficial es Ring-Con) que tiene forma de anillo.

El propósito en el juego de Ring Fit Adventure es derrotar a un dragón culturista.

“Para mover al protagonista del juego hay que correr o caminar sin movernos de nuestra posición. El Ring-Con, por su parte, sirve para interactuar con los objetos del juego. Los combates no se libran con hechizos, sino con diferentes ejercicios como sentadillas o flexiones. La firmeza del Ring-Con puede ajustarse si el jugador es demasiado pequeño o no está lo que se dice en buena forma” menciona Gizmodo en Español, la plataforma en línea. “El Ring-Con es básicamente un anillo de pilates. El mando sujeto a él detecta cómo de rápido o fuerte lo presionamos. En cuanto al Joy-Con sujeto a la pierna, es el responsable de detectar nuestro movimiento”.

El 18 de octubre saldrá a la venta este juego fitness y por $80 dólares extra, se incluirán dos accesorios extra.