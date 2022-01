Rihanna se encontraba caminando junto a su pareja, el rapero A$ap Rocky, la pancita de la cantante confirma que ya tiene unos cuantos meses de embarazo, aunque no se sabe exactamente cuantos. La intérprete de “Needed Me”, lució su pancita con toda la intención, pues se puede ver en las imágenes como lleva desabrochada la chamarra.

Según informa el portal ‘Estilo Musa’, Rihanna tuvo un momento sospechoso de embarazo luego de que fue honrada con el Premio Nacional del Héroe. En dicha entrega, la cantante se encontraba luciendo un vestido naranja, pero la intérprete no dejaba de tocarse su pancita, por lo que dicha actitud levantó sospechas entre la prensa y sus seguidores.

Ninguno ha pronunciado nada al respecto, sin embargo, no faltaron palabras para confirmar la felicidad por la cual están pasando ambos. Hace unos meses la pareja se ha relacionado con planes muy serios a futuro, tanto como ser padres hasta contraer matrimonio, el cual, uno ya es una realidad.

El fotógrafo Miles Diggs, quien se encarga de fotografiar famosos en las calles de New York, también publicó una fotografía de la cantante, en donde se le puede ver su pancita, y con la descripción que dice “Ella lo está”, dio a confirmar dicha sospecha.

La tormentosa y violenta relación que vivió Rihanna con Chris Brown

La cantante Rihanna y el intérprete Chris Brown, están posicionados como dos grandes artistas dentro de la industria musical, aunque, Rihanna sigue ocupando un puesto importante, ya que es la artista mejor pagada del mundo. Mientras tanto, Brown dejó de ser tan reconocido tras darse a conocer el maltrato físico y psicológico que le hizo sufrir a Rihanna en el 2009.

La pareja se conoció desde el año 2005, en donde Rihanna de 17 años, conoció a Chris quien tenía 16. Fue en 2006 cuando se comenzaron a filtrar imágenes donde estaban juntos, pero no confirmaron una relación romántica en 2008. Tras algunos años de relación, a la pareja se le veía actuar normal, pero comenzaron a sospechar que las cosas no iban bien en 2009, en donde la pareja iba a actuar en los premios Grammy, según reporta ‘Chic Magazine’, se había dicho en ese momento que la pareja había sufrido un accidente automovilístico. Después, se confirmó que Chris Brown había engañado a Rihanna. La intérprete de ‘Umbruella’ enfureció y comenzó una discusión, la cual terminó en Chris Brown golpeando brutalmente a la artista, y se filtraron imágenes de la agresión luego de que Brown se entregó a la policía, no negó los hechos. Ahora, con la noticia del embarazo de Rihanna, sus fans están sumamente contentos de que al fin, Rihanna esté con una persona que la ama de verdad. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.