‘El Chapo’ escapó de esa casa por un narcotúnel

En aquella oportunidad, recordó El Universal, el exlíder del Cártel de Sinaloa pudo escapar junto con Lucero Sánchez a través de un túnel escondido debajo de su bañera. El mencionado diario detalló que la casa rifada cuenta con dos habitaciones, sala, comedor, cochera, jardín frontal y está “a siete minutos del parque Culiacán”.

Citando a The Associated Press y The Washington Post, el portal de People también informó el jueves que las autoridades rifaron la casa de ‘El Chapo’ en Culiacán y precisó que los boletos habían comenzado a venderse por alrededor de 12,50 dólares el miércoles, justo un día antes de que se celebrara el Día de la Independencia de México.