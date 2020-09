Rico Rodríguez | Biografía

Rico Rodríguez es un actor estadounidense nacido en Bryan, Texas, el 31 de julio de 1998. Es reconocido internacionalmente por haber interpretado durante once temporadas el personaje de Manny Delgado en la aclamada serie Modern Family.

Nombre real: Rico Rodriguez II

Lugar de nacimiento: Bryan, Texas, Estados Unidos

Fecha de nacimiento: 31 de julio de 1998

Ocupación: Actor

Nacionalidad : Estadounidense

Familia de Rico Rodríguez



Roy Rodríguez (padre; fallecido en 2017)

Diane Rodríguez (madre)

Raini Rodriguez (hermana)

Roy Jr (hermano)

Ray Rodriguez (hermano)

Es hermano de la también actriz Raini Rodríguez, con quien ha compartido escena en la serie juvenil “Austin & Ally”.

Rico Rodriguez es hijo de Diane Rodriguez y Roy Rodriguez, fallecido en marzo de 2017. La familia de Rico es de ascendencia mexicana, y su hermana Raini también cuenta con una larga trayectoria en el medio artístico, siendo la serie “Austin & Ally” uno de sus trabajos más importantes hasta la fecha.

La carrera de Rico inició cuando este era todavía un niño; a los nueve años, tuvo su primera aparición en una serie de televisión, al interpretar el personaje de Rico en “Cory in the house”; posteriormente, tuvo apariciones especiales en las series “‘Till Death”, “ER”, “iCarly” y “My Name is Earl”; sin embargo, su salto al estrellato se dio en 2009, cuando fue seleccionado para integrarse a una nueva serie de la cadena ABC.

Se trató de Modern Family, un formato de corte familiar y de comedia, con episodios de media hora de duración en los que se narraba la vida de tres familias: los Pritchett-Delgado, los Dunphy y los Pritchett-Tucker.

Rico se integró como parte del elenco principal para interpretar el personaje de Manny Delgado, integrante de la familia Pritchett-Delgado, e hijo de Gloria Delgado, personaje interpretado por Sofía Vergara.

La actuación de Rico en Modern Family generó críticas favorables, ya que su interpretación de un niño con actitudes de adulto fue bien recibida por la audiencia, convirtiéndose en uno de los personajes más reconocidos de la serie. Asimismo, por once temporadas el público pudo ser parte de su transición de la niñez a la adultez, ya que cuando inició el programa, Rodriguez tenía once años, y en el último episodio ya había cumplido 22 años de edad.

Como parte del elenco de Modern Family, Rico fue nominado en ocho ocasiones a los premios Screen Actors Guild Awards en la categoría “Mejor elenco en una serie de comedia”, llevándose el galardón en cuatro ocasiones.

También ha sido receptor de los premios Imagen Awards, Young Artist Awards y premios ALMA en la categoría de “Mejor actor joven en una serie de televisión” en 2010, 2011 y 2015.

A la par de su trabajo como actor, también ha emprendido en otras actividades. En 2012, cuando tenía apenas 14 años, debutó como autor al escribir el libro “Reel Life Lessons…so far”, en la que describe sus experiencias como actor joven en Hollywood.

Participación en televisión de Rico Rodríguez



Año Título Personaje 2006–2007 Jimmy Kimmel Live! Niño bromista 2007 Cory in the House Rico 2007 ‘Till Death Niño 2007 ER James 2007 Nip/Tuck Kid #1 2007 iCarly Niño con juguete 2008 My Name Is Earl Kid 2009 NCIS Travis Buckley 2009 The three minute talk show Invitado especial 2009–2020 Modern Family Manny Delgado 2011 Kick Buttowski: Suburban Daredevil Luigi Vendetta (voz) 2011 Good Luck Charlie Leo 2012 R.L. Stine’s The Haunting Hour Chi 2012 Sesame Street Presentador 2012 Mad Norman / Niño disfrazado / Linus van Pelt (voz) 2013 The Queen Latifah Show Él mismo 2014 Cyberchase Ollie (voz) 2015 Jake and the Never Land Pirates Snow-Foot (voz) 2015 Austin & Ally Benny 2015 Nickelodeon’s Ho Ho Holiday Special Él mismo 2015 Good Morning America Él mismo 2016 Chopped Junior Juez invitado 2016 Victor and Valentino Valentino (voz) 2016 Nickelodeon‘s Ultimate Halloween Haunted House Él mismo 2018–2019 The Lion Guard Raha (voz) 2018 Ellen: The Ellen Degeneres show Invitado especial 2018 Steve Él mismo 2018 Double Dare Él mismo 2019 Light out with David Spade Él mismo 2019 The real Él mismo 2020 The Substitute Él mismo 2020 A modern farewell Manny Delgado/Él mismo

Participaciones en cine de Rico Rodríguez

Año Título Personaje 2006 Los tamales Paquito 2007 Epic Movie Chanchito 2007 Parker Niño en área de juegos #2 2008 Babysitters Beware Marco 2009 Opposite Day Niño conserje 2011 The Muppets Fan de TMNT 2011 Phillip’s sandwich Flaco 2014 Guests Charlie Foster 2015 Endgame Jose 2016 El Americano: The Movie Cuco (voz)

Reconocimientos y nominaciones a Premios