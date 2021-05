El actor Ricky Schroder protagoniza tremenda ‘pelea’ en un Costco

Schroder pidió un boicot después de que no lo dejaron entrar

El video se ha vuelto viral con millones de reacciones de los usuarios

El actor Ricky Schroder protagoniza tremenda ‘pelea’ en un Costco. El reconocido actor Ricky Schroder armó tremendo ‘zafarrancho’ en un Costco de Los Ángeles después de que los empleados de la minorista no lo dejaran pasar, todo quedó en video.

El actor de “El Casillero 13”, se dirigió a un Costco en Los Ángeles y se le negó el acceso a la tienda debido a que no traía mascarilla. Ricky Schroder, de 51 años de edad capturó el ‘zafarrancho’ con su celular a las afueras de la minorista y lo subió a Instagram

El actor Ricky Schroder arma ‘zafarrancho’ por no traer mascarilla en el Costco

En el video de Ricky Schroder se puede apreciar a algunos empleados de Costco custodiando la entrada a la minorista. “¿Cuál es tu nombre?”, le pregunta a un empleado, quién tranquilamente le contesta: “Mi nombre es Jason y soy el supervisor”.

Tras la respuesta del empleado de Costco, Schroder le pregunta: “¿Porqué no me dejas entrar?”, a lo que responde el hombre llamado Jason: “Porque en el estado de California y en el condado de Los Ángeles, y sobre todo en Costco, no ha habido cambios en nuestra política de mascarillas”.