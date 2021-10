Ricky Martin sale a aclarar rumores

Dice que no se operó ni nada de eso

Seguidores se le van encima “Ahora dilo sin filtro” El puertorriqueño, Ricky Martin sale a desmentir los rumores que han estado circulando respecto a su cambio físico, después de que apareciera en una entrevista a lado de Enrique Iglesias con la cara completamente hinchada, el cantante afirma que no se sometió a ninguna operación. Relacionado Juan Rivera revela cómo fue el traslado del cuerpo de Jenni de Monterrey a California El Chamo Gabriel de luto tras dolorosa muerte (FOTO) ¡Ya no esconde su amor! Aseguran que Daniel Bisogno presume a su supuesto novio (VIDEO) Vaya polémica que se armó después de que el ex integrante de la banda Menudo, sorprendió en redes sociales al aparecer con un sorprendente cambio en su rostro. Y es que todo comenzó cuando el cantante apareció en una entrevista luciendo un rostro bastante deteriorado y bronceado, algo que provocó un sin fin de especulaciones. ¿Se le deformó la cara a Ricky Martin? Durante una entrevista que tuvo Ricky Martin a lado del cantante español, Enrique Iglesias, se pudo observar al puertorriqueño con un rostro un poco deforme e hinchado, el cual hizo parecer que se había sometido a varias cirugías estéticas, tales como botox en los labios como arreglos en los pómulos. Tras esta ola de especulaciones, en donde miles de seguidores ya afirmaban que el cantante se había sometido a varias operaciones estéticas, Ricky Martin salió en su defensa e informó que no se trataba de ninguna operación ni mucho menos, sino que más bien fue porque había tenido una reacción alérgica ante una crema dermatológica.

Ricky Martin sale a dar la cara tras rumores de operación A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante puertorriqueño, Ricky Martin salió en su defensa ante estas especulaciones, y aclaró de una vez por todas qué le había pasado en su rostro, acallando todo posible rumor sobre cirugías: “Hola hola familia como están, mira que estoy aquí porque creo que todos ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara”. Ante esto, el cantante informó que no le había pasado nada, y que si tuviera Botox él mismo lo contaría sin temor alguno: “Yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro, tengo líneas… Botox, si me pongo Botox se los hubiera dicho, porque yo no tengo nada que esconder”, comentó.

“Fue una reacción alérgica”; Ricky Martin sale a dar la cara tras rumores de operación Posteriormente a estas declaraciones, Ricky Martin contó la razón por la cual su rostro estaba así en aquella entrevista, afirmando que había sido por una reacción alérgica y no por cirugías: “Pero ese día, el día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que de ahí vino la reacción rara en mi piel”. “Pero nada, simplemente me inflamé, pero fuera de eso fue un día normal, eso sí, no quise cancelar la entrevista por la inflamación, lo hubiese hecho para que no estuviera yo después haciendo este video, pero está todo bien, insisto, mi vida esta normal, y estoy muy saludable, los conciertos están super y seguiremos trabajando, pero mira, no hay nada de cirugías ni nada”, finalizó.

“Ahora explícalo sin filtro”; Ricky Martin sale a dar la cara tras rumores de operación Ante estas declaraciones, en donde Ricky Martin confirmó que no se había hecho ninguna operación estética en su rostro ni mucho menos, la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa logró rescatar este video, y posteriormente compartirlo en sus redes sociales, en donde algunos seguidores no estuvieron tan de acuerdo con estas declaraciones, ya que comentaban que el cantante estaba usando ahora filtros: “Ahora explícalo sin filtro papito”, “Wow, entonces quería sus 5 minutos de fama”, “¡Si tiene botox en los labios de arriba! Esta bien! Pero para mi eso convierte a la gente en monstrous JAJAJA”, “Pero no es necesario que hagas esos gestos JAJAJ”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

“No tienes que aclarar nada”; Ricky Martin sale a dar la cara tras rumores de operación Afortunadamente para Ricky Martin no todos fueron malos comentarios, ya que algunos de sus fieles seguidores comentarios en la publicación de El Gordo y la Flaca se veía igual de bien y que no necesitaba que dar explicaciones de nada: “Tú no tienes que dar explicación, tú te puedes hacer lo que quieras y como quieras, sigue siendo guapo, así que haz lo que te dé tu gana”. “Te amamos como sea, siempre te ves increíble”, “Eres bello con o sin inflamación, allá los envidiosos”, “Tu eres bello mi amor, siempre será así, tu belleza viene de adentro”, “Cómo sea siempre brillas con tu luz, que la vida te fluya y sea abundante tu salud”, “Pero no tiene nada de aclarar. Eso no es problema de nadie. Él siempre guapo”, fueron otros de los comentarios. VIDEO AQUÍ

El polémico mensaje de Ricky Martin con uñas de mujer y la declaración de amor que le hizo J Balvin Ricky Martin mensaje. Hace más de 10 años Ricky Martin realizó una declaración que cambió no solo su carrera y su vida personal, sino que abrió el camino para que otras personas en el medio artístico se animaran a declarar abiertamente sus preferencias sexuales. Fue a través de un comunicado que Ricky Martin dio a conocer su homosexualidad. “Ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso pero también liberador. Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento”, escribió el cantante.

“Hoy acepto mi homosexualidad” “Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución. Hoy ACEPTO MI HOMOSEXUALIDAD como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”, se leía en el último párrafo de aquel largo comunicado. Inmediatamente las reacciones no se dejaron esperar, hubo muchas negativas, sin embargo fueron más las muestras de cariño que recibió por parte de sus fanáticos. Muchas personas se sintieron identificadas con Ricky Martin, quien se convirtió en un ícono de la comunidad LGBT+.

Responde a mensajes intolerantes Sincero como siempre ha sido, el cantante Ricky Martin abrió su corazón y expresó su intranquilidad al darse cuenta que las cosas no habían cambiado tanto en una década, cuando el decidió asumir su homosexualidad y vivir su nueva vida abiertamente, apunto la agencia de noticias EL UNIVERSAL. “Pausa… hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable… Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”, fue como inició su mensaje el boricua, en su cuenta de Instagram.

Se lleva una gran sorpresa En él el intérprete de “La mordidita” comentó que para su sorpresa, muchas personas dejaron de seguirlo o hicieron comentarios poco agradables en las publicaciones, donde aparece en imágenes en blanco y negro junto a su esposo Jwan Yosef; algo que no se esperaba sobre todo después de todo el trabajo que ha realizado para erradicar este tipo de acciones. “Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa…”, comentó.