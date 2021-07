Los Juegos Olímpicos iniciaron con las mejores exclusivas, demostrando la dura realidad que viven sus competidores quienes al parecer tuvieron muchos sacrificios por delante para poder llegar al lugar donde están. Ya se habían escuchado las declaraciones de algunos atletas mexicanos, quienes tuvieron que renunciar a sus objetos más preciados para poder estar en la competencia y ahora es el turno del ecuatoriano, quien no dudó en exponer que no recibió ni un mínimo de la ayuda por parte de su país.

"Sabía que McNulty rodaba muy bien, que me podía aprovechar bien de eso y ha sido un movimiento oportuno. Hemos visto que hemos sacado 10 segundos nos hemos puesto a colaborar y ha sido vital. En el final sabía que era el más fuerte y no ha hecho falta ni arrancar. Sólo continuar y hasta meta", mencionó al medio de comunicación.

Richard Carapaz fuertes declaraciones: “Nunca han creído en mi”

Pero el tenso momento que cambió la entrevista fue cuando el reportero giró la conversación, mencionando que en Ecuador se sentirían bastante orgullosos de él, ya que les estaba llevando un triunfo más y que pasaría a la historia, peor la respuesta de Carapaz fue impactante ya que sacaba a la luz que su país nunca lo había apoyado y que sólo ciertas personas confiaron en él.

"Para mí es especial, esto lo disfruto yo. He sido un deportista que ha salido sin el apoyo del país, nunca han creído en mí y este oro me pertenece a mí y a todos los que me apoyaron en su momento. Yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla pero es para los que realmente me apoyaron", declaró convencido.