A través del programa ‘Chisme No Like’ y el portal ‘radio fórmula’ se dio a conocer esta noticia, pues se dice que la modelo argentina se habría sentido incómoda e intimidada por la actitud de su suegro, ya que la hizo firmar un contrato de confidencialidad para que no se filtre información sobre como se llevará a cabo la boda.

“Acaba de confesar que le hicieron firmar un contrato de confidencialidad de que no puede hablar, no puede decir nada de la boda, porque se la habrán vendido a algún tabloide o a alguien, pero la chica no puede hablar nada de su boda porque se casa con un Montaner“, comentaron a través del programa de chismes ‘Chisme No Like’.

Ricardo Montaner pone las reglas: No hay nadie como Camilo

De cinco candidaturas al Latin Grammy en 2020, Camilo escaló a la cima este año: 10 nominaciones, el gran favorito, lo cual le costará trabajo asimilar por un buen tiempo. “Si mi futuro cuenta con la felicidad que estoy teniendo ahora, ya me siento exitoso. Mi sueño es continuar explorando sonidos, viajar por el mundo y conectar con gente maravillosa. ahí están mis ambiciones.

“Este año salieron tantos discos tan buenos, tan llenos de calidad, y que la industria me distinga con esto es más que fabuloso”, dijo Camilo Echeverry Correa desde su hotel en Londres. Y platicó que fue su esposa, la actriz e influencer Evaluna Montaner, quien le dio la noticia de cara a la entrega del 18 de noviembre en Las Vegas. “Ella me contó. Me llegaron mensajes de a poquito y me felicitaban por una y por dos, pero mi esposa me dijo que eran 10, y yo, ‘¿cómo va a ser eso?’. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.