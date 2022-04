Por supuesto está que Ricardo Montaner no podía perderse el nacimiento de su nieta, pues algunas horas después de que se anunciara el alumbramiento de la hija de Evaluna y Camilo subió una fotografía con un mensaje que causó confusión en sus seguidores, pues no se explicaba más detalle el nacimiento de la bebé Índigo.

Las palabras escogidas para Ricardo parecen que no fueron las adecuadas pues causó que sus seguidores se confundieran al no saber si se refería a que estaba esperando que la bebé llegara a su casa o que estaba esperando a que naciera, cuando ya se había confirmado por varios medios que la hija de Evaluna y Camilo ya había nacido.

“NO ENTIENDO NADA NO ENTIENDO NADA”, “Cuenten bien, voy a morir de ansiedad”, “¿Entonces todavía no nace?, “¿Ya nació?”, “¿Cómo que todavía no ha nacido?”, “Esta esperando que nazca o conocerla”, estos son algunos de los comentarios que le dejaron al cantante Ricardo, seguidores estaban completamente confundidos ya que el argentino no especificó a qué se refería.

Camilo lanzó un tema titulado Índigo y de esa forma anunciaban que serían padres muy pronto, cabe resaltar que Evaluna ya tenía algunos meses de embarazo pues la pancita que se mostró por primera vez ya estaba muy crecida, se mantuvieron en secreto por mucho tiempo, pero como todo lo comparten con sus seguidores un momento tan feliz no podían no anunciarlo.

Evaluna no podía tener hijos

La hija de Ricardo Montaner, Evaluna, había anunciado mediante su podcast ‘En la sala with Evaluna’ que le había que no podría ser mamá “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”.

Pero claro está que después de un tiempo y de algún tratamiento, Evaluna ya tiene la dicha de ser madre al lado de una persona que ama, pues sus miles de seguidores son testigos del gran amor que se tienen ella y Camilo, quienes en cada oportunidad que pueden presumen de la buena relación que tienen y que se aman de verdad.