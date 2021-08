¡Enloquece a todos! Ricardo Montaner publica fotografía de su esposa en la ducha y causa sensación entre internautas, quienes aseguran que el cantante es un romántico empedernido, sin olvidar de remarcar lo mucho que él ama a su esposa Marlene Salome, quien no se cansa de presumirla a través de redes sociales.

Otros seguidores destacaron lo siguiente: “Ay que hot Montanerrrr jajaja”, “Dios, quiero alguien que me ame, respete y desee y forme una unión tan hermosa como la de este matrimonio . Dios los continúe bendiciendo”, “Lali diría: QUE HOT MONTANER”, “ERES HOT MONTANER”, “Un verdadero himno al amor, gracias por eso maestro”, se podían leer en la fotografía.

Al pie de imagen se podía leer lo siguiente: “Hoy hace 32 años ,me casé con este caramelo… ya lo he hecho 6 veces, nos elegimos cada 5 años una y otra vez. Amo cada parte de ella. Hoy tenemos más proyectos que nunca, seguir juntos hasta donde Dios nos quiera llevar… Amarnos como si no quedara otra salida. Beber del mismo vaso cada trago de esta maravillosa vida que Dios nos regalo. Hoy es nuestro día “ Tan enamorados que así, la noche dura un poco más”.

De acuerdo con el portal ¡Hola! México , es en este 26 de agosto cuando el cantautor, Ricardo Montaner y su esposa celebran sus 32 años de haberse convertido en marido y mujer, una fecha sumamente importante para el artista, el cual no dudó en compartir a través de su cuenta oficial de Instagram, acompañado de una tierna fotografía a lado de Marlene:

Fue en la publicación de Chica Picosa 2 , donde se mostró la reacción del cantante con algunos de sus fanáticos que no son muy seguidores de lo que hace Camilo. En la imagen se puede ver como le escriben a Montaner: "Mi querido Ricardo, yo te adoro, amo tus canciones, te respeto, pero si quitaras a tu yerno Camilo con gusto pago para verte".

El cantante venezolano Ricardo Montaner no se quedó callado ante las críticas que provocó que su yerno Camilo será parte del concierto que los Montaner ofrecerán el próximo 31 de julio vía streaming, el cual el cantante promociona en sus redes sociales.

La respuesta del cantante a sus seguidores causó reacciones encontradas entres los internautas, hubo quien lo apoyó: "Que buen comentario! Definitivamente la familia es primero y que lo vea quien quiera!", "Grosera la persona que comentó eso", "Cualquiera reaccionaria de esa manera. Bien por él por defenderlo y no importarle si lo juzgan o no".

El comentario inmediatamente provocó la reacción de Ricardo Montaner, quien contestó: “Amados y queridos… antes de quitar a mi familia prefiero quitarlos a ustedes… con ellos me va mejor que con gente venenosa que muestra su naturaleza en un comentario público… Dios los bendiga, cuide y transforme sus amargados corazones… los amo”.

“Qué grosero”

Sin embargo, para la mayoría de los internautas la reacción de Ricardo Montaner hacia el comentario de sus fanáticos no fue la más adecuada y le recordaron que gracias a ellos tiene lo que hoy disfruta: “Qué grosero”, “Él de ahí come y la verdad a mi también me parece pésimo Camilo. Familia política nada más”.

"Él es un artista que se debe a su público, la fan no lo ofendió pero él sí contestó muy déspota", "No pos wow!! Cómo ya hizo su fortuna ya no le interesa los Fans! Y no es a fuerza que a uno le guste Camilo como cantante!", "Camilo es un mal cantante solo por ser yerno de Ricardo le comenzaron tomar en cuenta".