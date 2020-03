El cantante venezolano viajó a Europa a visitar a su hermano

Ricardo Montaner estuvo acompañado por su esposa

“La irresponsabilidad de las personas no tiene límite”, les dicen usuarios

A pesar de las recomendaciones que se han hecho de no viajar a Europa por el riesgo de contraer coronavirus, parece ser que al cantante venezolano Ricardo Montaner no le importó y viajó a Francia acompañado de su esposa, Marlene M. Rodríguez Montaner.

En su cuenta oficial de Instagram, Ricardo Montaner compartió una serie de fotografías en las que aparece acompañado de su esposa y hermano con el siguiente mensaje:

“Nos vinimos escapados a visitar a mi hermano #LuisArmando, no se imaginaba nada, ni él ni su hermosa familia. Pasamos un maravilloso día, lleno de cuentos y confesiones de amor”.

El cantante venezolano, que parece que no está enterado de los riesgos del coronavirus, prosigue: “Me hizo bien venir, reencontrarme con Luis después de casi 15 años, me reveló muchas cosas, pero la más importante fue que los amigos de verdad verdad, lo son para siempre…”.

Pero parece que la que no estaba enterada sobre el coronavirus era Marlene M. Rodríguez Montaner, esposa de Ricardo Montaner, pues así lo hace ver el siguiente texto: “Mi amada me preparó este viaje a #Francia, también como sorpresa, ella es así, nunca se sabe que está tramando para hacerme inmensamente feliz… @marlenesalome #lille”.

La publicación está cerca de llegar a los 200 mil likes, pero generó algunos comentarios de rechazo, pues existe la posibilidad de que Ricardo Montaner y su esposa, Marlene M. Rodríguez Montaner, contraigan coronavirus.

“¿No tienen miedo del coronavirus? ¿Viajando por Europa?”, “Lo mismo es una irresponsabilidad”, “Y de hecho, ayer dieron la alarma de coronavirus y están esperando para dar cuarentena en Francia… La irresponsabilidad de las personas no tiene límite”, “Irresponsables!!!”.

Un usuario hizo una observación que no agradó a muchos: “Bueno, la verdad es que Montaner y la esposa no son jovencitos. SI no tienen fuerte el sistema inmunológico, se van a morir igual que el resto de las personas, o se salvarán, pero podrán contagiar a otros que no corran con la misma suerte”.

Las preguntas y recomendaciones para Ricardo Montaner no pararon: “¿Y el coronavirus?”, “¿Eso es hoy? Ahí hay coronavirus”, “Señor Montaner pilas el coronavirus. No quiero que le pase nada”, “Cuídate del coronavirus, Ricardo”, “Tengan cuidado, muchas bendiciones”.

Un admirador del cantante venezolano prácticamente lo regañó: “Co… Ricardo, te vas para allá y corres riesgo de enfermarte”, recibiendo como respuesta: “En algunos más que en otros, no es lo mismo estar pegado de Italia a estar en Puerto Rico, por ejemplo. Los países de Europa tienen mucho más riesgo en este momento. Irse de vacaciones para allá es una locura”.

Los “regaños” para Ricardo Montaner parecía que no tenían fin: “No es momento de subirse a un avión, ir a un aeropuerto y mucho menos de ir a Europa”, “Ojalá se tome conciencia que hay que quedarse cada uno en su país hasta que todo esto se calme”, “¿Por qué se fueron para allá? Tengan mucho cuidado”.