Vaya sorpresa fue la que se llevaron los admiradores del cantante venezolano Ricardo Montaner, ya que subió una serie de fotos con su yerno, Camilo, a su cuenta oficial de Instagram, con motivo del cumpleaños del esposo de su hija, Evaluna Montaner.

Pero lo que más llamó la atención, fue el mensaje que le dedicó Ricardo Montaner a Camilo, esposo de Eva Luna y que dice: “Hoy es tu primer cumpleaños como mi yerno… te agradezco el sacrificio de ofrecerme cortarte el bigote como muestra de respeto hacia mí”.

El autor del tema “Me va a extrañar” prosigue: “Pero creo que debo tener la delicadeza de consultarlo con toda la gente que está viendo esta secuencia de fotos. Mañana leeré sus opiniones y tomaremos juntos la decisión”.

Ricardo Montaner finalizó diciendo: “Feliz cumpleaños mijo… @camilomusica”.

Hasta el momento, esta publicación está cerca de llegar a los 400 mil likes, además de que generó reacciones de todo tipo, entre ellos, de Evaluna Montaner, a quien no le pareció buena idea esta petición.

“EEEMMM NOO”, posteó Evaluna, recibiendo respuestas de parte de sus admiradores: “Podría bajarle un poco, se vería mejor”, “No, que no se lo corte”, “No lo creo, es parte de su personalidad de ser él mismo… su esencia… lo natural y real”, “Ya habló la dura”, “Apoyo la noción de la esposa!!! Además, creo que es uno de sus tantos encantos del pequeñito gran cantante”.

Por su parte, los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, hicieron una interesante propuesta a través de su cuenta oficial de Instagram: “Siii, y que lo done para recaudar fondos en apoyo al coronavirus. Es momento de tomar decisiones así de radicales por el bien de la humanidad”.

También, hubo usuarias que no simpatizan con el look de Camilo, esposo de Eva Luna: “Le queda ridículo”, mientras que otra internauta le propuso algo más: “Que se lo corte, además que se quite las barbas”.

Los comentarios siguieron llegando para Camilo: “Cortar!!! Para ser Montaner, hay que mantener una imagen perfecta”, “Se ve bien, don Richard”, “Yo creo que tiene algo tipo… síndrome de Sansón”, “Honestamente, le queda horrendo. Con una esposa tan bella, ese bigote no viene bien”.

Por su parte, una admiradora del cantante venezolano se expresó de la siguiente manera: “Ricardo sabe lo que hace porque Dios lo bendijo mucho, y si Dios le dio un mandato, él lo tiene que cumplir con confianza con el suegro”.

Alguien aprovechó para compartir la siguiente información con Ricardo Montaner, aunque hasta el momento, no ha tenido respuesta:

“Ricardo, información IMPORTANTE, Ticketmaster NO ESTÁ devolviendo dinero para los conciertos que están pospuestos!!! El de Orlando tiene fecha nueva para un JUEVES, y los que no podemos ir porque vivimos a tres horas, nos quedamos sin devolución de dinero!!! Sé que no es su culpa, pero CORRAN LA VOZ. NO HAY REEMBOLSO”.

¿Opinas que Camilo, esposo de Evaluna, hija de Ricardo Montaner, deja complacer al cantante?

